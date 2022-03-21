蓝军淘汰伯勒晋级足总杯半决赛 主帅图赫尔盼球会早日易主

切尔西淘汰米德尔斯伯勒晋级足总杯半决赛，取得俄老板宣布出售球会后的连续第六场胜利。主帅图赫尔希望出售球会的程序能尽快尘埃落定，让球队更确定自己的未来。

（伦敦综合电）英超球会“蓝军”切尔西（Chelsea）主帅图赫尔（Tuchel）希望球会寻找新主的过程能尽快尘埃落定，好让球队能心无旁骛，专注于球场上的表现。

虽然球会面对很多的不确定因素，俄罗斯老板阿布拉莫维奇（Abramovich）被英国政府制裁欲出售球队，球会也面临政府的制裁，不准许出售比赛门票，球队客场开销受限制等等，切尔西仍然在昨天凌晨的英格兰足总杯复赛上2比0轻松淘汰英冠球队米德尔斯伯勒（Middlesbrough），晋级半决赛。

图赫尔在球队取得半决赛资格后说：“我希望这个程序（出售球队）能尽快结束，一切尘埃落定，让大家能对环境有更清楚的认识，也更清楚自己的未来。”

“这样我们会知道自己将和谁打交道，以及所要处理的情况。这是我们所希望的。我们希望事情能尽快推进，我们可以看到自己处于更平静的境地。”

多方竞购切尔西

在俄罗斯入侵乌克兰后，阿布拉莫维奇这名俄罗斯富豪的资产被英国政府冻结，球会也只能在英国政府的特别许可执照下继续运作。阿布拉莫维奇在本月2日宣布将出售这支他掌管了19年的伦敦球会，成为了多方竞购的对象。

到目前为止，由英国房地产开发商尼克·坎迪（Nick Candy）、芝加哥小熊队（Chicago Cubs）的所有者里基茨（Ricketts）家族以及马丁·布劳顿（Martin Broughton）和国际田径总会会长塞巴斯蒂安·科（Sebastian Coe）组成的财团已经提出了三份购买这支欧洲冠军球会的竞标。

在昨晨客场对垒米德尔斯伯勒足总杯复赛上，比利时前锋卢卡库（Lukaku）在开赛后15分钟为蓝军拔下头筹，齐耶什（Ziyech）在第31分钟再添一球，为球队锁定胜局。

阿布宣布出售球会后 蓝军取得六连胜

这场足总杯也是阿布拉莫维奇宣布出售球会后，蓝军所取得的连续第六场胜利，可见球会即将易主的消息并没有太大程度动摇球员的稳定表现。

除了取得足总杯半决赛资格，蓝军也踢入了欧冠复赛，过去13场比赛取得了其中12场胜利，唯一的败仗是在联赛杯决赛经点球后不敌“红军”利物浦（Liverpool），目前球队在英超积分榜上位居第三的位置。

对于球队在这么多不确定环境下所取得的成绩，图赫尔给予高度肯定。他说：“我们非常专注，从比赛一开始就非常认真。在一些关键性的移动上，我们展现了很高的素质，并在开赛后不久攻入两球，让我们取得舒适的优势。我们付出了巨大的努力，不让对手有太好的机会。”

“我对球员的专注留下了深刻的印象。我们接受球会要易主的现实，这不是我们造成的，也不在我们的掌控中，但我们承担起责任，拿出正确的斗志是很重要的。”

“这非常好。如果你有才华，将他展现出来是你的责任。”米德尔斯伯勒在这次足总杯扮演着屠龙手的角色，在之前的两轮比赛先后淘汰了“红魔”曼联（Manchester United）与“热刺”托特纳姆（Tottenham）这两支英超劲旅，不过这次的足总杯之旅昨晨被蓝军所终结。