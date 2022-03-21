WTT新加坡大满贯收官 樊振东陈梦称王封后

两场抢七大战，让现场观众看得快意舒怀，不禁拍案叫绝。樊振东抢七胜马龙，陈梦抢七胜王曼昱，各自夺得男女单打冠军。

WTT新加坡大满贯迎来收官日，四名中国球员之间的巅峰对决战，最终樊振东和陈梦各自以4比3险胜对手马龙和王曼昱，成为首位WTT新加坡大满贯赛事男女单打冠军。陈梦积分也重返世界第一。

昨天的决赛门票全部售罄，共吸引到2000名观众到现场观战。

首先开打的是女单决赛。自从去年的东京奥运会之后，王曼昱成长迅速，接连拿到全运会、世乒赛冠军，并且都是在决赛中击败孙颖莎夺冠。而陈梦则在东京奥运会之后没有获得过一项赛事的单打冠军。

不过，本场比赛陈梦的心态和状态都非常不错。首局很快以11比9拿下。次局王曼昱调整回状态，在该局后半段连得4分，反超比分的同时顺势以11比8拿下该局。

第三局和第四局，陈梦上半程均不占优势，但都成功在后半程依靠连续的扣杀将比分反超，分别以11比9和11比8连赢两局。将大比分扩大至3比1。

王曼昱在年龄和体能上的优势在七局四胜制的比赛中也得到了体现。第五局和第六局，王曼昱又以11比7和11比9拿下两局，将比赛拖入抢七大战。

决胜局，陈梦开局便打出7比2的领先优势，但顽强的王曼昱在后半段再度发力，连追四分将比分追至8比9。关键时刻，王曼昱出现失误，陈梦顺利摘得桂冠。

问及第七局时的状态，王曼昱赛后表示，前两局（第五、第六局）自己连赢，还是希望能够借着气势继续发挥出实力。“这局梦姐打得比前两局更加积极主动，自己其实打得也并不差，可能就输在一些环节上没有更细腻和精确。”

这也是陈梦自东京奥运会夺冠后赢得的首个冠军奖杯，她在赛后受访时说：“今天双方都展示了非常精彩的水平和竞技状态。我觉得曼昱今天的发挥很不错，我们俩都拼尽了全力，所以我觉得这个掌声应该送给我们俩。”

语毕，全场响起热烈掌声。

随着陈梦此次成功夺冠，她在积分排名上已反超孙颖莎，以9175的积分重返世界第一，孙颖莎则是以8280分紧追在后。

樊振东逆转马龙夺冠

男单比赛，马龙大战樊振东同样激烈。这也是继东京奥运会结束之后，这两名世界排名前二的球员又一次在国际大赛的决赛中交手。

比赛开局，樊振东很快进入状态，以11比6的比分连胜两局。马龙则是厚积薄发，以11比6、11比9和11比8连扳三局，将大比分反超至3比2。

第六局，两人比分继续陷入胶着，樊振东也顶住了压力，以11比8取胜，将比赛拖入抢七大战。

决胜局，双方体力都明显下滑，但现场观众的欢呼声却丝毫不减。樊振东也在双方的多拍相持中以10比6抢到赛点，并最终以11比7拿下本场比赛的胜利。

去年12月，樊振东在本地举行的世界杯决赛中问鼎冠军，此次再度在本地夺冠，他在赛后受访时指出，前两局感觉还好，“但随后马龙的经验和技战术彻底打乱了我……觉得自己还是有很多可改进的地方。”

本届WTT大满贯赛单打冠军可获10万美元（约13万5330新元）奖金和2000积分。