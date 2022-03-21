客场分头退敌 红军曼市 四强火并

本地时间今晨的英格兰足总杯复赛，“红军”利物浦客场以1球小胜英冠的诺丁汉森林后杀入半决赛，将火并昨晚在客场以4比1力克南安普敦的曼市，争夺决赛门票。

圣徒憾送罚球 让曼市扭转局面

虽然联赛三连败，但主场出击的“圣徒”南安普敦表现不俗，频频发功攻势，但第11分钟的射门却中柱弹出。1分钟后，因后卫解围失误，圣徒龙门失守，被曼市中场德布吕纳（de Bruyne）助攻热苏斯（Jesus）推射入网。

圣徒过后靠门楣挡出曼市射门后更积极反扑，伊尤诺希（Elyounoussi）在补时阶段禁区右侧传中，球打中曼市中卫拉波尔特（Laporte）偏转入空门，用乌龙球半场追成1比1。

曼市易边后主导进攻，但没能撕开圣徒防线，直到第62分钟萨利苏（Salisu）对热苏斯犯规送出罚球。德布吕纳操刀命中，助曼市以2比1再次领先。

这个罚球击溃圣徒士气，扭转了赛况，加上曼市换人收得奇效，两名候补上阵的福登（Foden）和马赫雷兹（Mahrez）上场10分钟后相继建功，曼市得以4比1大胜，连续第4年跻身足总杯四强。

若塔一脚定江山 红军险胜森林

利物浦在客场凭若塔（Jota）的一箭定江山，在足总杯复赛客场淘汰英冠奇兵诺丁汉森林，继续朝四冠王目标迈进。

虽然对手接连淘汰阿申纳和莱斯特，红军依然轮换7人，上半场占不到太多甜头。尽管也有破门机会，但红军都无功而返，尤其是在第27分钟，菲尔米诺（Firmino）在单刀的情况下想挑射破门，却被森林门将识穿，举高手挡走化解危机。

下半场，比赛仍然胶着，直到第78分钟，红军总算逮到机会，由左卫齐米卡斯（Tsimikas）左路传中，若塔在门将出迎前近距离捅射入网。森林球员投诉若塔越位，裁判透过VAR覆核后，判进球有效。

森林中场耶茨（Yates）在第85分钟杀入禁区，疑与出迎截球的红军门将阿利森（Alisson）有接触下跌倒，但VAR覆核后，认为是耶茨的脚触到阿利森的手在先，因此没判罚球，让森林球员大感不满。

红军就在争议声下，以1比0险胜森林，近7年来首入足总杯四强。红军也以7连胜战绩，追平队史最长的客场连胜纪录。

若塔（中）门前推射入网，助红军杀入四强。（路透社）

克洛普: 没有人想对垒红军

红军主帅克洛普（Klopp）说：“我们在赛前就知道如果我们杀入决赛，对手就是曼市，现在我们来了。不管什么比赛，当你往前挺进，就很有可能对上曼市。”

“我不认为我们是任何人最想要抽中的对手，但这是一场硬战，我们必须确保对曼市来说，也是场艰苦战役。”

“不过在这之前还有很多比赛，从国际赛事周回来后，我们还有很多硬战，我们会一场一场好好地去踢。”

瓜帅: 接下来每一场都是决赛

曼市主帅瓜迪奥拉（Guardiola）说：“我们开局不错，在前20至25分钟踢得很好，但是在上半场最后15分钟，我们忘记了好好踢，我们知晓这将是困难的局面，因为南安普敦是我们整个赛季中面对的最好的、最具组织性的球队之一。”

“这不是一场轻松的胜利，不过现在我们将进入国际比赛日的间歇期，本赛季还剩下最后两个月，我们要参加三项赛事——足总杯半决赛、欧冠复赛和英超联赛的争冠。我们知道每一场比赛都是决赛，我们知道今天没输很重要。”

老鹰4球吞糖 四强硬撼蓝军

另一场英超内讧，“老鹰”水晶宫主场以4比0横扫“太妃糖”埃弗顿，成功晋级4强，将硬撼“蓝军”切尔西争夺决赛席位。

太妃糖一开赛就反客为主，但连番攻门都未能转化为进球。老鹰站稳阵脚后取回一定攻势，并在第25分钟由刚入选英格兰国家队的后卫格伊（Guehi）近门一顶破网，水晶宫领先1比0。

太妃糖积极反扑，但没能扳平，反而在半场结束前再失1球，两球落后。

下半场，埃弗顿换人加强火力，但成效不彰，反而龙门接连失守，最终惨吞0比4败果，目送老鹰杀入四强。