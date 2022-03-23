詹姆斯王者归来 助湖人擒骑士

（克利夫兰综合电）詹姆斯（James）回到老东家克里夫兰骑士（Cleveland Cavaliers）作战，豪夺三双，协助洛杉矶湖人（LA Lakers），以131比120胜出。

这名从骑士出身的37岁球星在2016年为骑士夺得历来首座NBA总冠军，之后过档湖人后又为球队拿下2020年度总冠军。詹姆斯以王者归来之势出场，全场球迷都为他喝彩并高喊他的名字。

詹姆斯在这场比赛中上场41分钟，豪取38分、11个篮板球和12个助攻，队友韦斯特布鲁克（Westbrook）贡献20分和11个助攻，奥古斯汀（Augustin）也同样拿下20分。

詹姆斯针对他在老东家赢球是否更有意义的提问表示：“我只想要赢球，这是我只关心的东西。”

经此一役，湖人现在以41胜31负的成绩排名东岸第九，湖人过去五场球赛输了四场，他对于湖人能扭转颓势感到高兴，“我们能够拿出这样的表现，我能够贡献一点然后赢球，这样结束客场旅程，这是我只在乎的，我们需要这场胜利。”

网队擒爵士

布鲁克林网（Brooklyn Nets）则依靠头号球星杜兰特（Durant）砍下的37分，以114比106擒下犹他爵士（Utah Jazz），取得过去七场比赛的第六场胜利。

在这之前，网队经历了20场球赛败了17场的低迷状态，看来已经走出低谷。网队目前以38胜34负居东岸联盟第八。