巴黎奥运承诺 半数门票仅50欧元或以下

（巴黎法新电）2024年巴黎奥运会主办方前天承诺，半数的门票将定价在50欧元（约74.5新元，1欧元约兑1.49新元，下同）或以下。

在制定门票价格架构的同时，2024年巴黎奥运会也披露比赛将出售1000万张门票，残奥会的门票总数则是340万张。

为了让更多人有能力到现场参与盛会，有100万张涵盖田径与游泳的比赛门票将定价在24欧元。门票将从今年12月开始发售，有意申购门票者必须登记注册申请抽签，以期获得一个购票时间段。首先发售的是分组票，然后是个人票，到了2023年底，所有未出售的门票才会公开发售。

此外，80%的门票将会出售给公众，另外20%门票保留给企业客户。

巴黎奥运会组委会主席托尼·埃斯坦盖在一份声明中说：“我们希望举办一场向最广泛的人开放的奥运会，并将人们聚集在一起。

“我们的票务政策通过以可负担的价格为所有运动项目提供大量门票，从而实现了这一承诺。”

巴黎奥运组委会主办整个比赛的预算经费约40亿欧元，其中门票收入将贡献预算中的约三分之一，另外三分之二则将来自赞助费与国际奥委会的财务资助。

至于残奥会，50万张门票将以15欧元的价格出售，50%的门票则以25欧元或以下的价格出售。