于梦雨退役转任青年发展队助理教练

于梦雨说，身为一名运动员，自己的使命已经完成，接下来转任青年发展队助理教练，将致力于培养新加坡年轻运动员。

我国乒乓女将于梦雨宣布退役，结束16年运动员生涯。

新加坡乒乓球总会（STTA）昨天在新加坡体育城举行第10届常年颁奖典礼，于梦雨在收获2021年STTA年度最佳球员奖的同时，也宣布自己正式退役。

于梦雨坦言，自己其实在2019年的时候就有退役的想法，“并不是因为年龄的原因，而是因为身体健康的原因，已经不允许我继续当职业运动员了。”

自从去年东京奥运会归来后，现年32岁的于梦雨在今年1月22日接受了颈部肿瘤切除手术，因此缺席了上周举行的世界乒乓球职业大联盟（WTT）新加坡大满贯赛事。

据于梦雨透露，早在2016年就已发现了这个肿瘤，但由于当时11月自己做了肩膀手术，没办法再进行颈部手术，随后又要开始备战奥运，因此才拖到现在。

乒总颁七大奖

她认为，身为一名运动员，自己的使命已经完成，希望接下来能够通过构建一些先进的训练方式，秉承着十年树木百年树人的理念，将新加坡年轻运动员的培养这件大事抓好。

“这是一个合适的时间点，自己接下来将继续与STTA合作。这些年他们一直在培养我。回顾我过去16年的运动生涯，充满了太多感人瞬间和激动时刻。”

“今天会是我人生中非常重要的一个时刻。从今天开始，我将开启我的人生新篇章。”

从4月1日起，于梦雨将受委为STTA青年发展队助理教练，着力培养本地9至12岁的年轻运动员。

“很荣幸能有这个机会为本地年轻乒乓球运动员的培养贡献出自己的一分力。我希望能和他们分享我的经历，帮助新加坡培养出未来的冠军。我也将继续秉承着顽强不屈的体育精神，并希望向他人和社会传递更多正能量。”

此外，乒总自2010年起为“运动员基金”筹款，昨天也为于梦雨颁发了近3万元的“退役费”，以答谢她这几年来为新加坡做出的贡献和努力。

与此同时，昨天乒总还颁发出另外六个奖项，大巴窑训练中心的赵鹏和刘鹏获得杰出训练中心奖，舒麟茜摘得少年组特别奖，两座成年组特别奖由周哲宇和高宁获得，年度教练奖归郝安林，郭勇获颁年度最佳青年球员奖。

新加坡乒总会长李玉云说：“2021年对STTA来说是特殊的一年。2020年东京奥运会的征程非常坎坷，我们必须不断调整训练和比赛计划，以遵守冠病的安全规章制度。”

“作为一名真正的运动员和教练团队，我们坚持不懈，勇敢地接受并成功克服了这些挑战。”