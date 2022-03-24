许永凯陈薇涵瑞士赛取得开门红

我国混双组合许永凯／陈薇涵昨天在瑞士羽毛球公开赛（超级300赛）取得开门红，下一圈将与赛会七号种子、丹麦组合克里斯蒂安森／亚历山德拉争夺复赛资格。

由于新加坡头号男单骆建佑确诊冠病，头号女单杨佳敏因小腿受伤退出欧洲比赛留在新加坡训练，新加坡羽毛球队本周中只有男双和混双出战。

世界排名第69位的许永凯／陈薇涵迎战从资格赛突围的印度尼西亚组合阿克巴／马尔什埃拉，以21比17、21比12获胜。他们首局与对手僵持不下，直到7比7之后才拉开比分差距，拿下胜利。

次局，许永凯和陈薇涵牢牢掌控比赛的节奏和局势，一直保持领先四分以上的优势，最终取得下一圈的资格。这两名球员已搭档多年，两个月前还在印度公开赛（超级500赛）夺冠，赢得职业生涯迄今为止级别最高的冠军。

许永凯／陈薇涵下一圈将迎来挑战，对手是世界排名第14位的丹麦组合克里斯蒂安森／亚历山德拉，后者以较早时以21比14、19比21、21比18淘汰日本的山下恭平／篠谷菜留。

全英赛上周结束后，日本并没有派出主力角逐这站瑞士赛，加上中国羽毛球队部分队员感染冠病集体退出，因此这站比赛强敌不多。混双赛区里排名最高的王懿律／黄东萍已退赛，次号种子印度尼西亚的乔丹／梅拉蒂意外出局，因此马来西亚两对种子组合陈健铭／赖沛君和吴埙阀／赖洁敏对这个冠军虎视眈眈。

许永凯双线作战，自截稿为止他与骆建贤的男双比赛还没开始，他们的首圈对手是苏格兰组合邓恩／霍尔。