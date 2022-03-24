当打之年急流勇退 澳网球名将阿什莉：享受下一段人生

澳洲网球名将阿什莉在三个不同场地的大满贯赛场都赢过冠军，还差美网就能完成“全满贯”。不过排名世界第一的她已无心恋战，决定退出职业网坛。

（悉尼综合电）世界排名第一的网球女将阿什莉·巴蒂（Ashleigh Barty）昨天上午在社交媒体宣布，她将退出网坛，享受下一阶段的人生。

25岁的阿什莉两个月前在澳大利亚赢得澳洲公开赛锦标后一直休赛至今，她当时在这站比赛获得个人第三个大满贯冠军，也结束澳洲女网44年的等待。

不过，她并没有想要继续追逐美国公开赛冠军完成“全满贯”，她听从自己的内心，相信现在退役是最好的决定。

阿什莉在社媒写道：“我永远、永远不会停止热爱网球，它将一直是我生命中非常重要的一部分。但是现在我认为自己该去享受下一阶段的旅程了，作为阿什莉·巴蒂本身，而不是以运动员的身份。”

这名澳洲女将在国际赛、顶级赛、超五赛、皇冠赛、年终总决赛和大满贯等各个级别的冠军都拿了个遍，完成大多数球员整个职业生涯都做不到的事。她期间还曾短暂离开网坛，去打板球，回归网球赛场时也常常拿起高尔夫球杆。

阿什莉在视频中说，自己不知道要如何向外界宣布这项消息，于是通过前双打搭档、好友凯西·德拉奎（Casey Dellacqua）的帮忙，以对话的方式传达自己的退役消息。

她说，去年赢得温布登锦标赛后，她就已经做好退役的准备了。

“去年温网对我个人和职业生涯都改变了很多。为了一个目标奋斗了一生，赢下温网就是我在网球运动中的终极梦想，这改变了我的看法。温网后我就感觉到了这种冲动，我和团队也谈了很多……我的幸福和快乐并不取决于成绩和结果。”

阿什莉认为在澳网夺冠是结束她职业生涯最完美的方式。她今年只打了两站比赛，分别是阿德莱德国际赛和澳网，岂料在澳网夺冠的那场比赛是她的谢幕演出。

网坛祝愿阿什莉开启人生新篇章

来自罗马尼亚的两次大满贯得主西蒙娜·哈勒普（Simona Halep）和捷克名将佩特拉·科维托娃（Petra Kvitova）都表达了对阿什莉的想念。西蒙娜说：“阿什莉，我该说什么好呢。朋友，巡回赛时我会想念你的。你很特别，我们有过很美好的时刻，你的下一步是什么呢？高尔夫球大满贯？”

佩特拉则说：“阿什莉，我无话可说……你以这样的方式离开网球非常漂亮。我很高兴能和你一起打球，少了你，网球就不一样了。无论是作为球员还是一个人，我都非常钦佩你，祝你一切顺利！”

职业女子网球员协会（WTA）主席西蒙直言，凭借阿什莉在大满贯、年终总决赛和世界第一的周数，她已经是最伟大的球员之一了。在人生新篇章开始之际，她将继续成为网球大使，推广这项运动。