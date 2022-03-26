遭北马其顿绝杀 欧锦赛冠军意大利再度无缘世界杯

意大利在主场久攻不下，最后在补足时间第二分钟遭对手攻入远射，以0比1败下阵来。刚刚赢得欧锦赛冠军的意大利就此无缘卡塔尔世界杯，这是他们连续第二次无缘世界杯赛。

（帕勒莫综合电）半年前刚刚在欧洲足球锦标赛夺冠的意大利足球再遭重挫。在昨天凌晨（新加坡时间）的世界杯欧洲区外围赛附加赛中，意大利在临近终场时遭北马其顿绝杀，主场0比1不敌对手。意大利连续第二届世界杯无缘决赛圈比赛。

从数据统计上看，这是一场难以解释的比赛，意大利射门多达32次，禁区内射门就多达17次。相比之下，北马其顿全场就只有四次射门。

曼奇尼：人生最大失望

作为欧锦赛冠军，意大利毫无疑问占据了场上的绝对优势。可是实际在比赛中，他们对于破解北马其顿的铁桶阵没有太多办法。

除了贝拉尔迪（Berardi）上半场一次前场抢断后攻门被对方门将没收外，意大利的射门大多没有造成威胁，整场强攻不果，也让意大利人对后防逐渐失去了戒心。以至于补足时间第二分钟，北马其顿后场长传，米沃夫斯基（Miovski）抢到落点，特拉伊科夫斯基（Trajkovski）得球远射破门时，意大利全队上下的眼神中，充满了不可思议。

意大利在剩下的三分钟时间里没能创造奇迹，遭淘汰出局。意大利主帅曼奇尼（Mancini）赛后说：“就像欧锦赛是我人生中最美妙的经历一样，此刻无缘世界杯是我人生中最大的失望。我们无话可说，这就是足球，有时不可思议的事情发生了，事情就是这样。”

意中场大将若日尼奥：射丢两罚球将悔恨终生

去年欧锦赛夺冠后，曼奇尼曾表示，意大利的下一个目标是夺得世界杯冠军。然而自从欧锦赛夺冠后，曼奇尼和他的意大利队就失去了魔力。

欧锦赛后的六场世界杯外围赛中，意大利战绩一胜四和一负，如此战绩，缺席世界杯也就显得非常自然。

曼奇尼说：“我们一开始就不应该来这里参加附加赛，甚至于讨论这事都是很难的，但我们会竭尽所能去赢得比赛。我们配得上欧锦赛的胜利，那时候意大利踢得很棒。之后，我们在比赛中的运气变成了坏运气，因为从9月开始发生了一系列令人难以置信的事情。”

在之前的世界杯外围赛小组赛中，意大利中场大将若日尼奥（Jorginho）在对阵后来获得小组第一的瑞士时两场比赛都射丢罚球。如果这两个球能够射入，意大利对瑞士的两场和局就会变成两场胜利，意大利早该晋级世界杯。可如今，这位切尔西（Chelsea）中场核心、意大利欧锦赛夺冠的最大功臣，成为了“蓝衣军团”缺席世界杯最直接的“罪人”。

若日尼奥说：“我一想到之前罚丢的那两个罚球就很伤心，现在我仍然在想这件事，而且在我的余生里，这件事都会萦绕在我的脑海里。我两次站在罚球点前，却不能帮助球队和国家，这是我永远不会忘记的事情，这件事深深压在我的心头。”