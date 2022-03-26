新加坡帆船协会未来三年获15万元赞助

为发展本地未来的帆船运动，黄廷方慈善基金会和One Team Singapore基金会未来三年将为新加坡帆船协会提供15万元的资金赞助。

与此同时，黄廷方慈善基金会也连同饮料生产商杨协成，与新加坡帆船协会以及我国15岁风筝水翼板（Kitefoiling）选手墨士廉签署三年的赞助合作协议，帮助本地帆船选手备战2024年的巴黎奥运会。

黄廷方慈善基金会接下来每年将捐出2万5000元的款项，用于培养本地风帆运动项目的发展，而政府早前设立的One Team Singapore基金，也将为该捐款提供一元对一元的资助。这意味着帆船协会在接下来的三年内，每年将能够获得5万元的资助。

帆船协会目前较活跃的运动员共有40多名。至于为什么选择了墨士廉，杨协成集团首席执行官许志文说，自己在与墨士廉几次交谈后，对他的成熟与干练留下了深刻印象。

“他对成功的渴望，将能让他成为这项体育运动中的佼佼者……我们希望在赞助墨士廉的同时，也能激励新加坡乃至亚洲其他地区的年轻人。”

现年15岁的墨士廉五年前才开始玩风筝水翼板，在这短短五年内，他不仅在区域比赛中表现不俗，在国际大赛中同样交出了亮眼的成绩。去年12月，墨士廉在阿曼举行的世界青少年帆船锦标赛中为我国赢得一枚男子风筝冲浪金牌，成为我国在该项目中最年轻的风筝水翼板项目的冠军。

墨士廉很感激能有此合作机会，他认为这次的合作对他意义重大。“这不仅能给我带来一个更优越的训练环境，也让我能够在技术层面上实现更高质量的追求。我也希望能够借此机会为其他有抱负的运动员铺平道路，帮助他们激发出热情与潜力。”

文化、社区及青年部长兼律政部第二部长唐振辉昨天出席了活动。他表示，政府将继续支持本地体育运动的发展，“同时，我也希望新加坡人民和机构能够与政府合作，帮助我们把新加坡的体育生态系统提升到一个新的水平。”

帆船协会副会长陈成康说，目前这笔款项的用途仍在商榷中，但肯定会投入运动发展计划，例如社区的推广以及人才的培养。