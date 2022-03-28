哈弗茨与维尔纳进球 德国两球轻取以色列

（辛斯海姆综合电）凭借哈弗茨（Havertz）和维尔纳（Werner）的进球，德国昨天凌晨在主场的国际足球友谊赛以2比0轻取以色列。德国队也在新帅弗里克（Flick）的带领下取得八战全胜的辉煌战绩。

两队均已结束了2022年卡塔尔世界杯外围赛的任务，因此德国队以锻炼新球员为主，以色列则为2024年欧锦赛做准备。双方的实力存在较大差距，前两次交手，德国分别以2比0和7比1获胜。

上半场比赛，德国队就已经攻进两球，而且以色列也没有太多进攻机会，因此到了下半场，德国队更换了六人，让更多球员有锻炼的机会。

值得一提的是，在比赛末段，替补上场的穆勒（Muller）有一次罚球机会，射中门框弹出。

在伤停补时第四分钟，首次代表德国队出战的22岁小将施洛特贝克（Schlotterbeck）后场被对方抢断后又造犯规，结果回赠对方一次罚球机会。然而替补上阵的门将特拉普（Trapp）将科亨（Cohen）的罚球拒之门外，让对手“吞蛋”。

弗里克赛后对球员们的表现感到满意，他说：“我们踢得非常有勇气，进行了高强度施压。整体看来，对球员们的表现感到满意。”

对于维尔纳的表现，弗里克则说：“维尔纳在过去这段时间踢的比赛很少，我们的主要目的之一就是为了给他更多上场的时间。大家也感觉得到，他在比赛中并没有完全进入节奏，但他也一直尝试着进行纵深跑动，因此我们必须更多地到中路去寻找他。”

德国战车近期状态甚好，近八场比赛保持全胜战绩，攻进33球，仅失2球，强势尽显。

此役战罢，德国接下来还将在本月30日凌晨与荷兰进行热身赛。