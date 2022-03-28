F1沙特站 哈密尔顿排位第16遭淘汰

（利雅得综合电）世界一级方程式赛车（F1）沙特阿拉伯大奖赛昨天凌晨（新加坡时间）展开排位赛。七届车手总冠军哈密尔顿驾驶马赛地赛车竟只排名第16。哈密尔顿赛后称，他的赛车完全无法驾驶。

哈密尔顿在第一阶段排位赛后排名第16位，由于位列排名最靠后的五位车手行列，他直接遭到淘汰。这是自2009年的巴林大奖赛后，哈密尔顿首次因为成绩原因在第一阶段排位赛就遭到淘汰。

更令哈密尔顿尴尬的是，他的年轻队友拉塞尔驾驶着另一辆马赛地赛车，获得了第六名的排位成绩。

在七次夺得车手总冠军后，哈密尔顿被视作是F1历史上最优秀的车手之一。他在赛后说：“我真的非常失望。我们有很严重的问题，赛车的配置出错了。之前在第三次练习赛中表现不错，所以我们试着在一个方向上更激进的调整赛车，但看起来做过头了。赛车开起来很紧，根本开不了。”

马赛地车队总监沃尔夫则说：“我们在哈密尔顿的赛车上尝试了一些东西，但显然没有成功。他车后轴几乎没有抓地力。我们现在该清醒过来了。”

红牛车手佩雷斯获得了职业生涯的首个杆位，两位法拉利车手勒克莱尔和赛恩斯分列第二和第三。佩雷斯的队友费斯塔彭排名第四。

另一方面，哈斯车手米克·舒马赫在第二阶段排位赛中出现严重事故。他的赛车失控，重重撞在围墙上，赛车受损严重。

米克在事故后进入医院接受检查，他昨天在社交网站上发照片报平安。他写道：“大家好，我只想说我没事。谢谢大家的祝福。哈斯今年的赛车很棒，我们会变得更强。”

哈斯车队则已经宣布，米克不会出战沙特大奖赛正赛。因此正赛将只有19辆赛车出战。哈密尔顿也因米克退赛上升一位，将在第15位发车。