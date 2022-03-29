斯卡洛尼：球迷应尽情享受有梅西的日子

（布宜诺斯艾利斯综合电）阿根廷国家足球队主帅斯卡洛尼（Scaloni）认为，阿根廷球迷应该把握机会，尽情享受球星梅西（Messi）所呈现的精湛球技，而不是担忧这名七次金球奖得主是否会在今年卡塔尔世界杯后从国际赛退役。

斯卡洛尼在阿根廷星期二（新加坡时间星期三）对垒厄瓜多尔的南美洲世界杯外围赛之前接受记者采访时说：“我们现在应该尽情享受有他的日子，而不是担心未来会发生什么事。”

“有时候这就是人生，我们都会老，我想这很正常。但是为什么不要想想现在，这里的球迷？为什么现在不尽情享受有他的日子？现在去想世界杯后会发生什么是无济于事的。”

梅西上周对垒委内瑞拉的比赛后向媒体说“当卡塔尔世界杯结束后，有很多东西需要重新思考”。

这番话引发了外界的诸多猜测，很多人猜疑在世界杯结束后，梅西会从国际赛退役。

上周对垒委内瑞拉的比赛在阿根廷的布宜诺斯艾利斯举行，阿根廷在以3比0胜出后，现年34岁的梅西绕场一周，答谢球迷。如果梅西真的在卡塔尔世界杯之后从国际赛退役，这将是他在阿根廷国土上的最后一场国际赛事。

3比0轻取委内瑞拉的比赛也是斯卡洛尼带领阿根廷的连续第30场不败战役，不过这名主帅并没有确定梅西是否会在对垒厄瓜多尔的比赛上阵。厄瓜多尔与阿根廷都已经提前锁定了卡塔尔世界杯的正赛资格，两队教头也都承诺将会给更多球队的边缘球员出赛的机会。

斯卡洛尼说：“我们觉得现在是做些改变的正确时机。”

在斯卡洛尼去年带领球队夺得美洲杯之前，阿根廷已经有28年的时间未在国际大赛夺冠，他们将在卡塔尔世界杯冲击队史上的第三个世界杯冠军。