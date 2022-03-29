国际职业游泳联赛 因战事展期至2023年

（伦敦路透电）国际职业游泳联盟宣布，因乌克兰战争，原本于今年6月举行的国际职业游泳联赛（International Swimming League）将展延至2023年举行。

国际职业游泳联赛于2019年启动，由乌克兰商人康斯坦丁·格里戈里辛（Konstantin Grigorishin）资助，吸引了许多来自世界各地的顶尖游泳运动员，如今已迈入第四个年头。

国际职业游泳联盟在一份声明中说：“乌克兰战争是一场悲剧，摧毁了生命、家庭和家园。国际职业游泳联盟的许多同僚仍被困在基辅，在短期内，冲突似乎还将继续。”

“在这种情况下，我们不能向我们的游泳运动员和泳迷承诺在2022年举办任何商业比赛。

“因此，我们做出了艰难的决定，将第四季推迟至2023年。”

2月24日，俄罗斯对乌克兰展开他们自称是“特别军事行动”的战争。国际职业游泳联盟表示，不希望游泳运动员们在这样的情况下比赛。

国际职业游泳联盟过去曾面临财务挑战，一些未收到货款的供应商曾在2020年恫言要采取法律行动。

2022年国际职业游泳联赛赛季原定于6月至10月进行，季后赛在10月和11月，决赛将在12月。本赛季的展期也使得今年原本就非常密集的游泳大赛较为松动。

游泳世界锦标赛将于6月18日至7月3日在布达佩斯举行，欧洲锦标赛将于8月在罗马举行，共和联邦运动会将于7月28日至8月8日在英国伯明翰举行。