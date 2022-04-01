我国选手陈宗洋挺进澳洲田径400米决赛

本地田径选手陈宗洋昨天下午在澳大利亚田径锦标赛男子400米半决赛中跑出48秒06，取得今天的决赛资格。

这项成绩让他在15名选手中，获得排名第七的成绩。半决赛选手的整体表现稍微不如预赛，当天跑得最快的是2001年出生的罗里森（Rorison），成绩为47秒27。

现年28岁的陈宗洋在前天的预赛中以总排名第三的成绩（47秒76）晋级半决赛，虽然他的半决赛成绩比预赛成绩慢了0.3秒，但还是顺利取得了决赛资格。

这个项目的全国纪录保持者是在2018年创下47秒02的祖宾。

预赛第一的澳洲选手贝克（Beck）没有跑出比早前更快的成绩（47秒09），他在半决赛以47秒74排名第四。

决赛今天下午3时45分举行，陈宗洋会在第三条跑道起跑，想观看直播的读者可浏览澳洲田总的YouTube频道（Athletics Australia）观看。

陈宗洋已入选今年5月的河内东运会参赛选手团。从2019年的成绩来看，新加坡若想在这个项目夺牌得跑进47秒，上一届在男子400米排名前三的运动员是两名越南选手和一名泰国选手，成绩为46秒56、46秒68和46秒98。

我国昨天共有10名选手参与澳洲田径锦标赛，“女飞人”珊蒂在预赛中以11秒88的成绩取得半决赛资格，她将在第三场半决赛的第八条跑道亮相。