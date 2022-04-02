我国汤杯队列死亡之组

（曼谷综合电）汤尤杯羽毛球团体赛昨天（4月1日）完成抽签仪式。新加坡男队在汤姆斯杯中与印度尼西亚、韩国和泰国同分在A组，想要从小组中突围难度极大。

今年的汤尤杯比赛将于5月8日至15日在泰国曼谷举行。我国男队在今年2月的羽毛球亚洲锦标赛中打入半决赛，因而获得了参赛资格。

签运不佳与印韩泰同组

不过在昨天的抽签中，我国男队签运不佳。印尼队综合实力极强，上届汤姆斯杯印尼力压中国夺冠。泰国队作为东道主拥有主场之利，并且在上届比赛打入复赛，排名第六。韩国同样是羽毛球强国，上届汤姆斯杯韩国也是打入复赛，最终排名第七。

其余小组中，丹麦进入B组，和中国、法国以及阿尔及利亚分在一组。C组中则有中华台北、印度、德国和加拿大。D组由日本、马来西亚、英格兰和新西兰组成。在四个小组中，A组无疑是综合实力最强的一组。

我国男队小组赛中有可能将挑战印尼的金廷、佐纳丹、阿赫桑／亨德拉以及泰国的昆拉武特等名将。不过我国男队如今拥有世界冠军骆建佑，二号男单郑加恒以及男双许永凯／骆建贤也都有一战之力。新加坡羽毛球总会在亚锦赛时便表示，新加坡男队有能力挑战任何强队。

许永凯与陈薇涵 奥尔良公开赛打入四强

在世界羽联巡回赛超级100级别的法国奥尔良公开赛中，我国夫妻混双组合许永凯／陈薇涵昨天在复赛中对阵香港组合李晉熙／吳芷柔。第一局比赛中，我国组合开局便2比7落后。在9比17落后八分的情况下，许永凯／陈薇涵一度连得五分，将分差追近至三分。然而香港组合之后再得两分拉开差距，并21比15赢下首局。

第二局比赛中许永凯／陈薇涵早早领先，同样以7比2开局。之后，他们在13比9领先四分的情况下，连得五分，将分差拉大到九分，即便奠定胜局。他们以21比14在第二局胜出，扳平大比数。

决胜局中，许永凯／陈薇涵开局3比1领先。之后李晉熙／吳芷柔连得四分反超。我国组合还以颜色，同样连得四分，7比5反超。之后比赛战况激烈，许永凯／陈薇涵在14比12领先时连得五分，19比12领先，奠定了绝对优势。他们最终以21比13胜出，进入半决赛。