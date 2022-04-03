热刺主场迎战喜鹊寻求三连胜

热刺目前在英超积分榜排名第五，主场若能擒下喜鹊将缩小与炮兵的距离，进一步让欧冠赛资格争夺战白热化。

（伦敦综合电）“热刺”托特纳姆（Tottenham）今晚（新加坡时间）主场迎战“喜鹊”纽卡斯尔（Newcastle），将寻求英超联赛连续第三场胜利，也进一步向同城死敌“炮兵”阿申纳（Arsenal）施压。

热刺目前以51分在排在英超积分榜第五位，炮兵则以3分的优势排名第四，占据可晋级下季欧洲冠军联赛的最后一个席位，但后者少赛一场。曼联则以50分排名第六，三队争夺欧冠赛席位将是联赛进入尾声的一个亮点。

热刺2021-22赛季表现得有点反复无常，但近来开始反弹，过去五场联赛取得四场胜利，而过去两场也先后打败了布赖顿（Brighton）和西哈姆（West Ham）。热刺5月7日客场对垒利物浦是一场硬战，但之前对垒阿斯顿维拉（Aston Villa）、布伦特福德（Brentford）和莱斯特（Leicester）都有不小的获胜率。这支伦敦球队在主场表现强劲，14场赛事赢了九场，取得28分，只在利物浦（36分）、曼市（Man City，34分）和阿申纳（32分）之后。

谈到冲击第四名欧冠赛参赛资格，热刺主帅孔特（Conte）态度谨慎，他说：“我们不是要实现这个奇迹的唯一一支队伍，目前有四支球队比其他球队强，他们是切尔西（Chelsea）、利物浦、曼市和曼联。”

“如果你（五个月前）问我我们踢进欧冠赛的概率，我会说非常非常困难，不过现在我认为我们应该尝试奋斗到最后，我们有机会实现这个目标。”

喜鹊客场战绩欠佳

原本陷入降级区泥淖的纽卡斯尔2022年开年后发奋图强，1月中到3月初取得八场不败，还赢得了其中六场，升到了积分榜第14名，逐渐远离降级区。

不过，喜鹊的15场客场比赛输了八场，近两场球赛先后0比1不敌切尔西和埃弗顿（Everton）都是在客场作战。此外，纽卡斯尔自2019年8月都未能战胜热刺，客场战绩和对赛纪录都显示，喜鹊要在这场球赛取得好成绩不容乐观。

孔特在赛前记者会上透露，后卫戴维斯（Davies）本周因伤退出威尔士国家队对垒捷克的友谊赛，但这场球赛预料将会回归。他也表示，两名中场球员斯基普（Skipp）和塞塞尼翁（Sessegnon）即将归队，但无法参与对垒喜鹊的赛事。

门将杜布拉夫卡（Dubravka）、后卫舍尔（Schar）、中场谢尔韦伊（Shelvey）预料今晚将为纽卡斯尔披上战袍，但头号前锋威尔逊（Wilson）、英格兰国脚特里皮尔（Trippier）、左卫刘易斯（Lewis）则继续因伤缺席赛场。