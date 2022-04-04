我国羽毛球混双夫妻档 勇挫印尼组合夺法国站冠军

世界排名第86位的我国混双组合许永凯／陈薇涵在法国奥尔良羽毛球大师赛（超级100赛）决赛与印度尼西亚组合里汉／阿尤激战49分钟后，以2比1拿下胜利，获得2022年第二个混双冠军锦标。

我国组合昨天凌晨（新加坡时间）刚结束与东道主选手德尔吕／薇玛拉的半决赛，休息不到24个小时便与世界排名第49位的里汉／阿尤争夺冠军。

这是两队首次交手，许永凯和陈薇涵首局打出7比0的梦幻开局，之后一直保持至少10分的领先优势，只是在20比8时浪费了几个赛点，让对手连追几分，后来才以21比12拿下胜利。

来到次局，印尼组合延续上局局末的火热手感，打出不少好球，一直与我国组合保持至少4分的差距，以21比16扳回一城。

新加坡组合与印尼组合在决胜局打得不可开交，比分3比3到6比6交替上升，但是前者打出一波得分潮，以15比10小幅领先。印尼组合在这站比赛拥有大批支持者，场馆内被“印尼加油”的呼喊声充斥着，不过许永凯和陈薇涵的士气并没有因此被削弱，他们继续进攻，并以21比13获得最终胜利。

这是他们今年第二次晋级世界羽联巡回赛决赛，今年1月曾在印度公开赛（超级500赛）夺冠。

此役战罢，许永凯和陈薇涵将获得5500的冠军积分和7110美元（约9640新元）的奖金，世界排名预计将在下周来到第66位。

结束奥尔良赛的征程后，这对混双夫妻档昨晚马上赶去机场准备飞往韩国，参加本周二（5日）开打的韩国公开赛（超级500赛），他们的首圈对手是韩国的申泰阳／张艺娜。一同在韩国公开赛比赛的我国球员还有骆建贤、丹尼、郭俊良、金羽佳、黄嘉盈、杨佳敏、郑加恒以及许妤欣。