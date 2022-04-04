曼市重回榜首下周与红军决一高下

在红军夺走领头羊位置后，曼市在短短数小时内重登榜首，两队将在下一轮联赛展开直接对话，这也将是本赛季英超争冠的最关键战役。

（伦敦综合电）在“红军”利物浦（Liverpool）篡位短短几个小时后，曼市（Man City）随后在英格兰超级联赛2比0击败伯恩利（Burnley），夺回积分榜榜首位置。与此同时，之前被认为有望争冠的“蓝军”切尔西（Chelsea）则意外败给布伦特福德（Brentford），英超的争霸局面已经从原来的三强鼎立，形成了双雄争霸。

曼市将在下周末的联赛主场布阵迎接红军的挑战，这场战役很可能是本赛季冠军争夺的分水岭。

德布吕纳与京多安立功 曼市重回榜首

经过本轮的比赛后，曼市以30战积73分，一分优势领先红军，蓝军则以29战积59分排名第三，落后领头羊曼市14分，要在最后九轮追回这分差，几乎不可能。对目前的蓝军来说，守住下赛季的欧冠资格（前四），才是当务之急；蓝军目前领先积分榜第五的“热刺”托特纳姆（Tottenham）八分。

在前天对垒伯恩利的比赛上，德布吕纳（de Bruyne）与京多安（Gundogan）先后在第五与第25分钟立功，助球队从红军手上夺回领头羊位置。拿下这场胜利后，曼市主帅瓜迪奥拉（Guardiola）认为，能一直守住争冠希望，不论最后结果如何，这都已经是个了不起的赛季。

他说：“我们来这里是希望赢下比赛，而我们也做到了。在经历了国际赛周后，你永远不知道会发生什么事情。”

“能在进入5月份仍具备夺冠希望，表示这已经是个了不起的赛季。

“能守住这样的位置是因为我们都很努力，每一个赛季我们都是如此。这是整个组织的功劳。

“对手是如此强硬和优秀，他们说我们将进行一场棋逢对手的战斗，我们接受这一点。”

惨败给布伦特福德 蓝军掉出争冠行列

在今年1月份时，利物浦与曼市还有着14分的差距，不过随后红军连胜10场，将差距缩小至一分。与此同时，曼市自去年10月至今，也只丢失了七个联赛积分，这显示两队都处于极佳的状态。

在蓝军主场斯坦福桥对垒布伦特福德的比赛，吕迪格（Rudiger）在第48分钟为蓝军打破僵局后，却在随后短短10分钟连丢三球，筹下了败局。

加内尔特（Janelt）在球赛第50与第60分钟梅开二度，丹麦球星埃里克森（Eriksen）在第54分钟锦上添花，为布伦特福德建立3比1的优势，维萨（Wissa）在第87分钟再下一城，为布伦特福德取得最后的4比1大胜。

蓝军主帅图赫尔（Tuchel）对球队在短短10分钟内让对手攻入三球感到困惑，尤其是在球队领先，掌控比赛的情况下城门三度失守更是让他感到不解。

他说：“我们正领先，也掌控比赛，所以我完全没有预料到会发生这样的事。”

“我们停止了防守，在10分钟内让对手攻入了三球，这极度不寻常，当然这也让我们输掉了比赛。”

这位德国籍主帅也表示，他知道在经历国际赛周后，球员难免感到疲累，但是这并不能解释球队在1比0领先时突然全盘崩溃。