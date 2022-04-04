踢和狐狸 红魔前四希望遭重创

（曼彻斯特综合电）“红魔”曼联（Manchester United）在本地时间昨天（4月3日）凌晨的英格兰超级联赛与对手“狐狸”莱斯特（Leicester）踢成1比1平局，争夺下赛季欧冠赛资格的机会严重受创，主帅朗尼克（Rangnick）哀叹球队在进攻线上缺乏选项。

前锋伊赫纳乔（Iheanacho）在球赛第63分钟为莱斯特拔下头筹，弗雷德（Fred）虽然在三分钟后成功将比分扳平，不过之后两队都无法再取得进球，只能以1比1结束该场比赛。

红魔目前只能与少赛一场，排名第五的“热刺”托特纳姆（Tottenham）同积51分，排名第六，并且落后少赛两场，排名第四的“炮兵”阿申纳（Arsenal）三分。

朗尼克知道按目前的形势，球队要取得下赛季欧冠赛资格不容易，不过他也坚称球队不会轻言放弃。

他说：“在最后15分钟，我们尝试取得进球，不过在这场比赛，我们无法在球赛后阶段进球。我们没有进攻球员，即使是林加德（Lingard）也感觉不舒服。”

“只要理论上还有进入前四的机会，就是说存在可能性。以最佳的位置完成赛季是我们的工作，也是我们的责任。”

朗尼克是红魔的过渡主帅，球队正在物色正式领队，其中埃杰克斯（Ajax）主帅滕哈格（Ten Hag）是最热门人选。

昨晨在少了主力球星克·罗纳尔多（Cristiano Ronaldo）的情况下，进攻乏力的弱点暴露无遗。

曼联虽然在球赛最后阶段极力尝试取得进球，可惜在前线一直无法发动紧凑的攻势。