主场大胜喜鹊 热刺升当老四

“热刺”托特纳姆本地时间昨晚在先失1球下强势反扑，主场以5比1逆转“喜鹊”纽卡斯尔，自孔特（Conte）上任后首次升当老四。

走出低潮期的热刺近期表现神勇，近6轮联赛获得5胜。热刺在多赛2轮下，以得失球优势力压同积54分的“炮兵”阿申纳，暂时攀升至第4位。炮兵明晨客战若顺利拿下水晶宫，将能重夺老四位置。

舍尔（中）用自由球直接打穿人墙射入右下角，为喜鹊先拔头筹。（路透社）

孙兴慜传射

喜鹊开赛后和主场作战的热刺大打阵地战，在中场展开拼搏。热刺多次尝试进攻，但攻势到了禁区边沿，就遭喜鹊球员包夹，受限于密集防守，只能无功而返。

第37分钟，热刺翼将孙兴慜在禁区前沿伸脚绊倒喜鹊中场威洛克（Willock），后卫舍尔（Schar）主踢自由球直接破门，喜鹊爆冷领先。

落后的热刺如梦初醒，孙兴慜第44分钟开出的角球被顶出后再次传中，助攻本·戴维斯（Ben Davies）近距离头球破门，扳平比分。

下半场，热刺继续展开快攻，喜鹊后防线在高速冲击下显得零散不堪，龙门接连失守。第48分钟，热刺前锋凯恩（Kane）右路传中，后点的左卫多赫蒂（Doherty）飞身冲顶破门，热刺以2比1反超。

第54分钟，库卢塞夫斯基（Kulusevski）右路传中，孙兴慜在禁区内停球后小禁区前劲射入网，热刺再下一城。孙兴慜也以14球6助攻，成为继利物浦主将萨拉赫（Salah）后，本季联赛参与进球数达20个的第二人。

10分钟后，边卫埃默森（Emerson）接应多赫蒂的左路传中，龙门前捅射入网，热刺以4比1遥遥领先。

此后双方机会不多，直到第84分钟，卢卡斯·莫拉（Lucas Moura）带球突破后直塞，由刚替补上阵2分钟的前锋贝格维恩（Bergwijn）破门，热刺以5比1锁定胜局。

孔特: 热刺有机会出征欧冠

热刺主帅孔特（Conte）赛后指出，球队表现近期有所改善，热刺有希望出征下季的欧冠杯。

“当我11月来到这里，当时很难相信热刺能参加欧冠。通常当你在赛季期间更换主帅时，都是因为遇到困难，但现在热刺表现有所改善，重新加入竞争行列了。”

他透露，虽然目前炮兵占据优势，但接下来炮兵将需要面对有出色阵容的曼联、西哈姆和狼队，难度不小。

“很高兴辛勤工作能得到回报，现在我与球员之间也彼此信任。英超非常困难，但任何球队想战胜热刺都不容易。”