1球擒塞维利亚 巴塞升当老二

本地时间今晨的西甲焦点战，巴塞罗那靠中场新星佩德里（Pedri）连环两下假动作骗过对手后，禁区外一脚定江山，主场以1比0小胜塞维利亚。

巴塞用联赛六连胜力压对手，本季首次升当老二。

这也让塞维利亚自去年11月以来的15轮联赛不败的纪录被终止。西甲第21轮，塞维利亚一度领先巴塞多达13分，如今被巴塞追成同积57分，马德里竞技积分也相同，但巴塞比两队少赛1场。

上半场战情胶着，巴塞具威胁的射门不多，塞维利亚也乏善可陈，两队半场互交白卷。

换边后，巴塞加强进攻，但费兰·托雷斯（Ferran Torres）第63分钟的近射，仍然逃不过对方门将的十指关，随后又有中卫皮克（Pique）接应角球头球迎顶中楣，始终无法打破僵局。

直至第72分钟，佩德里在禁区获球后，先用一下假动作骗过面前的一名守将，随后敌军另一位守将准备封堵其射门，又被他用假动作晃过，接着才起脚射入左下角入网，为巴塞建功。

塞维利亚反扑不果，最终以0比1俯首称臣。

佩德里：巴塞永远要争第一

巴塞救世主佩德里说：“跟之前在土耳其进的那球很像，只要我看到面前有人伸腿，我就会晃一下，然后射门，我就知道进了。”

“我们知道这很难，但我们是巴塞，永远要争第一，这是我们必须要做的。皇马现在也不轻松，让我们看看他们会不会丢分。”

哈维：坚持争冠到最后

自哈维（Xavi）执教后，巴塞从西甲第9飙升到如今的老二地位，但仍落后领航的皇家马德里12分，赛后难免被追问是否有机会夺冠。

哈维表示，只要巴塞还有机会，就会一直为冠军而战。“我不确定皇马是不是会犯错，昨天巴塞在期待，但皇马没犯错。巴塞会一直努力下去，直到理论上没有机会。”

他也称赞佩德里是顶级球星：“他的进球非常漂亮，但并不让人惊讶，因为训练中就有过类似的进球。佩德里让人想起伊涅斯塔（Iniesta），他很羞涩，但也很有领袖魅力。”