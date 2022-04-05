狂胜喜鹊 热刺跻身英超前四

（伦敦综合电）“热刺”托特纳姆（Tottenham）在前天的英格兰超级联赛上主场5比1狂胜“喜鹊”纽卡斯尔（Newcastle），凭借净胜球优势，超越同城对手“炮兵”阿申纳（Arsenal），不过比后者多赛两场，欲争夺下赛季欧冠赛资格仍然面临严峻考验。

虽然欧冠赛资格仍存在很大的变数，不过主帅孔特（Conte）对于球队在该场比赛的表现显然满怀宽慰。

他说：“我们所付出的努力终于得到了回报。看到球员每天都积极投入对我来说很重要。从比赛上得到正面的成绩也很重要，这肯定了我们的努力是正确的。”

“对我的球员，我喜欢坦白、清楚。我在11月到来到这里的时候，我很难为这个赛季定下目标。很多方面，我都面对很多困难。”

前天比赛，舍尔（Schar）在第39分钟为喜鹊首开纪录，本·戴维斯（Ben Davies）在半场结束前为热刺扳平比分。多赫蒂（Doherty）在下半场开始后三分钟锦上添花，为托特纳姆建立2比1的优势，孙兴慜（54分钟）、埃默森·罗亚尔（Emerson Royal，63分钟）与贝格维恩（Bergwijn，83分钟）随后为热刺立功，助球队取得大胜。

去年11月孔特从努诺（Nuno）手上接过热刺兵符时，热刺在积分榜上排名第九，距离前四有着五分的差距。

这是热刺的连续第三场联赛胜利，孔特说：“现在我在这工作了五六个月，将我的足球理念灌输到这支球队。我要感谢球员们，他们从第一天就展现了求取进步的决心。” “要在这个联赛争取欧冠赛资格是非常困难的。我们要坚持到最后。我们得继续踢出这样的紧凑及精准足球。”

“在国际赛周之前，我很高兴。联赛因为国际赛暂停，我感到可惜。今天我告诉球员，要踢出比赛暂停前的水平。”

托特纳姆将在来临的星期六对垒积分榜第10的阿斯顿维拉（Aston Villa）。

在前天的另一场比赛上，“铁锤帮”西哈姆（West Ham）主场2比1击败“太妃糖”埃弗顿（Everton），升上第六的位置，在多赛一场的情况下落后第四的托特纳姆三分。