韩国公开赛开打 我国羽队全力出击

我国混双组合许永凯／陈薇涵结束奥尔良羽毛球大师赛后，已与在韩国的队友会合，将参加今日开打的韩国公开赛（超级500赛）。

韩国公开赛因冠病疫情缘故已停办两年，如今正式回归。许永凯、骆建贤、丹尼，以及郭俊良将亮相男双，女双由金羽佳和黄嘉盈搭档出战，单打赛事则有杨佳敏、许妤欣，以及郑加恒。

世界排名第10的骆建佑原本会以赛会四号种子身份出战，不过由于冠病痊愈后训练不足，选择退出本周的韩国公开赛以及下周的韩国大师赛，预计在本月26日至5月1日在菲律宾马尼拉举行的亚洲锦标赛回归。

新加坡羽毛球总会发言人说：“在全英赛期间，建佑在冠病检测中呈阳性，他在英国被隔离期间无法训练。此外他还有一些轻伤，需要再观察。因此，我们决定让他继续在新加坡恢复和训练，然后在亚锦赛才复出。”

由于次号种子李梓嘉（马来西亚）和法国球员梅克尔退赛，这两个席位由我国的郑加恒和韩国的孙完虎顶上。世界排名第107的郑加恒独挑大梁，他将与孙完虎争夺次圈资格。

另一方面，我国头号女单、世界排名第16的杨佳敏则将迎来复出首战，她1月时在印度公开赛期间确诊冠病，3月的欧洲赛事开打前小腿又受伤，直到4月才回归国际赛场。

她与队友许妤欣被分去女单上下半区，许妤欣首圈将挑战东道主选手金佳恩，若顺利闯关，下一圈可能遇上头号种子、来自中国的东京奥运会冠军陈雨菲。

杨佳敏的签运同样不佳，她将在首圈对战韩国的申玉静，如果晋级下一圈，对手可能会是次号种子安洗莹。

由于女双和混双项目有多个组合因冠病和旅游限制等因素退赛，因此世界羽联在这两个项目重新抽签。我国女双金羽佳／黄嘉盈直接晋级复赛，将与郑娜英／金慧贞争夺四强席位，混双组合许永凯／陈薇涵也直接进入次圈。

星和SPOTV（205频道）将从复赛（4月8日）开始直播这项赛事，今日出战的新加坡球员为许妤欣（女单，大约上午10时）以及丹尼／郭俊良（男双，大约上午11时）。