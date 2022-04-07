杨佳敏复出战旗开得胜 今日硬碰韩国名将安洗莹

我国羽毛球队在韩国公开赛第二天比赛日喜忧参半，女单杨佳敏与男双组合许永凯／骆建贤旗开得胜，男单郑加恒与混双组合郭俊良／金羽佳则止步首圈。

毛球队“一姐”杨佳敏在昨天下午举行的韩国公开赛女单赛中强势回归，首圈以21比10、21比13击退东道主球员申玉静，不过她将在今天的次圈赛中硬碰同样来自韩国的赛会次号种子安洗莹。

杨佳敏在昨天获胜后，接受《联合早报》的访问。她说：“很高兴能够重返赛场。我感觉自己现在的状态比感染冠病和受伤之前更好。”

当被问及是否会觉得签运不佳，次圈赛就碰上安洗莹时，她极力否认，并表示很期待今天与对方交手。

杨佳敏上一次参加比赛是在今年1月的印度羽毛球公开赛，当时她顺利打进了复赛，却因为发高烧不得不退赛。起初，杨佳敏的冠病检测结果为阴性，但后来转为阳性，她也因此退出另一项在印度举行的比赛，并错过了2月份在马来西亚举行的亚洲团体锦标赛。

原本她准备好在上个月展开欧洲之旅，岂料又因为小腿受伤被迫退出欧洲三站比赛。

不过，她昨天终于在韩国羽毛球公开赛中复出请战，并只用半小时便以直落两局淘汰申玉静。

两人之前只在2016年的世界青年羽毛球锦标赛上交手，杨佳敏当时以2比0胜出。

除了杨佳敏之外，我国男双组合许永凯／骆建贤昨天也传出捷报，他们以21比15、21比13打败阿尔及利亚组合马迈里／梅德尔后，下一圈将与印度三号种子组合兰基雷迪与谢提争夺八强资格。

我国选手成绩喜忧参半

昨天对新加坡羽毛球队来说，是喜忧参半的一天，因为当杨佳敏和许永凯／骆建贤顺利取得开门红，我国男单“独苗”郑加恒与混双组合郭俊良／金羽佳则遭遇“一轮游”。

由于在全英赛期间感染冠病，我国羽毛球队“一哥”骆建佑选择留在狮城训练，没有随队前往首尔参加韩国公开赛。

我国次号男单郑加恒则得益于来自马来西亚的赛会次号种子李梓嘉和法国球员梅克尔退赛，得以与韩国老将孙完虎一同替补出战，而两人昨天也在男单首圈赛中进行了首次对话。

孙完虎曾是羽毛球男单世界第一；年仅21岁的郑加恒则排名第94位，是他至今最高的世界排名，但我国男将昨天却表现出初生之犊不畏虎的精神，在首局以19比21惜败的情况下，次局以21比14扳平总比分，直到决胜局才以13比21败下阵来。整场比赛耗时一小时13分钟。

郭俊良／金羽佳虽在混双首圈以直落两局败给印度组合雷迪和阿什维尼，但两局的比分为19比21、18比21，表现可圈可点。