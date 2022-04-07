德布吕纳一脚踢破铁桶阵 体马门将：离结束还远

（曼彻斯特综合电）在昨天凌晨（新加坡时间）的欧洲冠军联赛复赛首回合赛中，曼市（Manchester City）狂轰了近70分钟后，才终于凭中场大将德布吕纳（De Bruyne）的进球，轰破西甲球队体育马德里（Atletico Madrid）的龙门，但曼市主帅瓜迪奥拉（Guardiola）却深知，这一切都还没结束。

“瓜帅”在赛后受访时说：“我不期待能赢3比0或4比0，我知道我们对垒的是个怎样的对手。他们已经合作了很多年。

“他们防守得非常好，但我们很有耐心。对垒这样的球队就应该这样，他们就是要你紧张，所以这是个很好的结果。”

尽管如此，瓜帅却强调：“以1比0的优势前往马德里作战，依然会非常困难。”

的确，体马在上一圈欧冠赛力压另一支曼彻斯特球队曼联（Manchester United）晋级，前个赛季更在欧冠16强将志在卫冕的另一支英超劲旅利物浦（Liverpool）淘汰出局。

体马门将奥布拉克（Oblak）也在受访时表示，比赛距离结束还远着呢！

谈到次回合，他则说：“我们在马德里会踢得更有侵略性，但防守方面，我们则必须保持相同水平或做得更好，这样才能晋级半决赛。”

福登替补上场改变比赛

数据显示，曼市本仗的控球率高达70%，射门多达15次，而夸张的是，体马全场竟无一射门，显然他们的战略就是死守到底，伺机而动。

这一招在上半场明显奏效，可惜曼市中场福登（Foden）在第68分钟替补上场后，却彻底改变了比赛。替补上阵仅仅两分钟，这名英格兰国脚便贡献了一次妙传，让德布吕纳得以从禁区右侧插上小角度抽射破门。

尽管体马功亏一篑，但主帅西梅奥内（Simeone）却毫不气馁，并表示“这只是半场，我们看看次回合在马德里会发生些什么”。