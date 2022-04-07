伍兹养伤14个月后出征大师赛 要夺第六件绿夹克

（奥古斯塔综合电）因车祸休养14个月后，“老虎”伍兹将出征美国高尔夫球大师赛，冲击他第六件绿夹克。

伍兹最后一次参赛是2020年11月冠病疫情期间举行的大师赛，他2021年2月在南加利福尼亚洲的一场车祸中右腿重伤，动了大手术后在病床上躺了三个月，接着以轮椅和拐杖代步。经过长期休养后，伍兹确定参与美国时间星期四在奥古斯塔开打的美国高尔夫球大师赛，希望追上尼克劳斯六个大师赛冠军的纪录。

当媒体问他觉得自己是否有获胜机会时，伍兹直截了当地说：“有。”

经过多年的伤病和回归，伍兹一直都强调，他绝不会参加没有获胜机会的比赛。2008年，他在饱受断腿和韧带撕裂疼痛缠身的情况下，赢得当届美国公开赛。超过10年后，五度接受背部手术的伍兹也赢得2019年大师赛，拿下职业生涯中第15座高球大赛冠军。

伍兹说：“你知道，72洞是漫长的旅程，这将是一个如马拉松的严峻挑战，也是我能克服的挑战。”

来自日本的卫冕冠军松山英树希望及时克服伤痛参赛，而北爱尔兰名将麦克罗伊也磨拳檫掌，希望夺得大师赛冠军完成职业大满贯，但全场最受瞩目的依然是伍兹。他上周现身参与练习赛时，全程大批球迷围观，一举一动都被观察分析。有趣的是，伍兹穿的球鞋不是长期赞助品牌耐吉，而是竞争对手FootJoy。伍兹对此表示，后者能给予他目前需要的支撑度，而耐吉目前也正在研发能满足他现下需求的球鞋。