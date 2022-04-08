我国羽总将公布单打主教练 李宗伟：绝对不是我

李宗伟透露收到好些亚洲国家的执教邀请，恰好我国羽毛球队单打主教练一职也空悬多日。新加坡羽总昨天回答本报询问时不愿评论李宗伟来新执教的可能性，却表示近期就会公布单打主教练人选。李宗伟昨晚回应：人选不是我。

马来西亚羽毛球传奇李宗伟据报道希望以教练身份回归羽坛，并承认已收到几个亚洲国家的邀请。针对李宗伟来我国执教的可能性，新加坡羽总发言人接获《联合早报》询问时不愿置评，但表示羽总将会在短期内宣布单打主教练人选。马来西亚《星洲体育》昨晚（4月7日）向李宗伟求证时，他说：“绝对不是我。”

李宗伟在2019年6月退役，至今已有近三年时间。对于未来动向，40岁的李宗伟近日对马来西亚《新海峡时报》说：“我只能透露，有几个亚洲国家邀请我担任他们的国家教练。”

李宗伟昨晚接受《星洲体育》采访时说：“我暂时没有想到要当教练，也没有想要出国，我还会留在马来西亚。”

羽总：接到10多份申请

他说：“我之前确实有对一家英文报的记者透露过有接到一些亚洲国家的执教献议，但我并没有透露是哪些国家，我也没有对这些邀请给予任何承诺，因为目前对我而言最重要的是家庭生活，我目前也很享受退役后的生活。”

“我在19年的国家队球员生涯时，每天忙着训练和比赛，现在难得有机会有更多时间陪伴妈妈和家人，加上这两年因为疫情，我们不能出外，所以我也很开心可以陪伴我两位宝贝儿子李嘉谦与李凯杰成长。”

自印度尼西亚籍名帅穆约在今年1月宣布离任后，新加坡羽毛球队单打主教练的位置就一直空着。这使得我国成为了李宗伟首次执教的热门候选地。《联合早报》昨天向羽总询问，是否将聘请李宗伟担任教练。

羽总发言人回应表示不愿置评，不过发言人称，羽总已收到10多份来自亚洲乃至欧洲的申请，并将在短期内公布单打主教练人选。

我国羽毛球队在聘请名将执教方面具有悠久历史，上世纪80年代的中国羽毛球天王赵剑华、中国首位全英赛冠军栾劲都曾在我国羽总执教。

另一方面，曾经执教李宗伟多年的马国羽毛球名教头米士本也表示，支持李宗伟到国外发展，因为李宗伟在马国国内具有巨大声望，这反而可能成为他在马国开启教练生涯的障碍。

米士本表示，李宗伟的特长是分析比赛，但对于教练工作缺少经验。他对《新海峡时报》说：“如果宗伟到国外开始执教，那么他会从雇主和球员那里得到很多尊重。客卿教练总是能得到尊重，就像在马来西亚执教的印尼籍教练一样。”

马国羽总秘书吴志强则表示，马国羽总随时欢迎李宗伟回归。他说：“首先我们须要承认李宗伟是一名传奇人物，我们总是欢迎宗伟回来。到目前为止，我们还没有收到他的任何消息。是的，马国羽总的大门永远为他敞开。”

自去年底开始，已有三名教练离开了马国羽总，因此马国羽总也有空缺。