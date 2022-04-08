杨佳敏不敌安洗莹遭淘汰 女双金羽佳黄嘉盈今出战

我国羽毛球员在昨天的韩国公开赛全军覆没，我国首号女单杨佳敏在次圈赛直落两局不敌赛会次号种子球员、韩国的安洗莹，遭淘汰出局。

除了杨佳敏外，我国混双组合许永凯／陈薇涵也在昨天比赛激战三局后不敌韩国组合金元虎／郑娜英。

一日双赛的许永凯随后与骆建贤携手出战男双，最终直落两局不敌赛会第三号种子的印度组合兰基雷迪／谢提。

自今年1月印度公开赛后就因为确诊冠病与受伤而没有出赛的杨佳敏，在女单首圈赛淘汰了韩国球员申玉静，不过她昨天遇上另一名韩国球员安洗莹时技逊一筹，以10比21、10比21直落两局落败，两局耗时35分钟。

在混双赛方面，许永凯／陈薇涵在以21比19拿下首局后，遭韩国组合以21比18、21比12连扳两局，三局激战耗时1小时又8分钟，可说是竞争激烈。

许永凯／陈薇涵组合因为其他组合临时退赛，直接晋级次圈赛。

在男双赛方面，面对赛会第三号组合兰基雷迪／谢提，许永凯／骆建贤在以15比21输掉首局后，次局比赛与印度组合展开激战，一度以4比1领先，不过在被追成4比4后，基雷迪／谢提就一直保持领先优势，不过许永凯／骆建贤没有让对手将比分拉开，最终才以19比21的微差惜败。

经过昨天的比赛后，我国在韩国公开赛只剩下女双组合金羽佳／黄嘉盈，这个组合是因为其他组合临时退赛，直接进入复赛。

他们将在今天的复赛遇上赛会第七号种子韩国的郑娜英／金慧贞组合。

星和SPOTV（205频道）将从今天的复赛开始直播这项赛事，金羽佳／黄嘉盈对垒郑娜英／金慧贞被安排在第一号球场的第七场比赛，比赛从上午11时开始进行。