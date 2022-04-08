杨佳敏不敌安洗莹遭淘汰 女双金羽佳黄嘉盈今出战

来自 / 联合早报

文 /
梁文龙

发布 / 2022年4月8日 5:00 AM

我国首号女单杨佳敏在韩国羽球公开赛次圈不敌赛会次号种子安洗莹。（档案照片）
我国首号女单杨佳敏在韩国羽球公开赛次圈不敌赛会次号种子安洗莹。（档案照片）

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我国羽毛球员在昨天的韩国公开赛全军覆没，我国首号女单杨佳敏在次圈赛直落两局不敌赛会次号种子球员、韩国的安洗莹，遭淘汰出局。

除了杨佳敏外，我国混双组合许永凯／陈薇涵也在昨天比赛激战三局后不敌韩国组合金元虎／郑娜英。

一日双赛的许永凯随后与骆建贤携手出战男双，最终直落两局不敌赛会第三号种子的印度组合兰基雷迪／谢提。

自今年1月印度公开赛后就因为确诊冠病与受伤而没有出赛的杨佳敏，在女单首圈赛淘汰了韩国球员申玉静，不过她昨天遇上另一名韩国球员安洗莹时技逊一筹，以10比21、10比21直落两局落败，两局耗时35分钟。

在混双赛方面，许永凯／陈薇涵在以21比19拿下首局后，遭韩国组合以21比18、21比12连扳两局，三局激战耗时1小时又8分钟，可说是竞争激烈。

许永凯／陈薇涵组合因为其他组合临时退赛，直接晋级次圈赛。

在男双赛方面，面对赛会第三号组合兰基雷迪／谢提，许永凯／骆建贤在以15比21输掉首局后，次局比赛与印度组合展开激战，一度以4比1领先，不过在被追成4比4后，基雷迪／谢提就一直保持领先优势，不过许永凯／骆建贤没有让对手将比分拉开，最终才以19比21的微差惜败。

经过昨天的比赛后，我国在韩国公开赛只剩下女双组合金羽佳／黄嘉盈，这个组合是因为其他组合临时退赛，直接进入复赛。

他们将在今天的复赛遇上赛会第七号种子韩国的郑娜英／金慧贞组合。

星和SPOTV（205频道）将从今天的复赛开始直播这项赛事，金羽佳／黄嘉盈对垒郑娜英／金慧贞被安排在第一号球场的第七场比赛，比赛从上午11时开始进行。

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