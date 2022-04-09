托里斯攻入扳平球 巴塞从被动变主动

（法兰克福综合电）托费兰·托里斯（Ferran Torres）第66分钟进球的福，西甲豪门巴塞罗那（Barcelona）才得以在昨天凌晨（新加坡时间4月8日）的欧洲联赛复赛首回合客场以1比1踢和法甲球队法兰克福（Frankfurt），从被动变主动。

虽说现已不存在客场进球优势，但相信次回合能回到主场作战，仍对巴塞会有很大的帮助。

热情的法兰克福球迷昨晨挤爆了德国商业银行球场，而在大批球迷的支持下，法兰克福在比赛中表现得特别卖力，虽在控球上不及巴塞，却创造了多达18次射门，远超巴塞的七次，结果顺利在下半场第3分钟取得领先。

该队当时左侧开出角球，巴塞解围不远，皮球刚好落到法兰克福边锋克瑙夫（Knauff）面前，而这名德国球员最终以一记漂亮的弧线球攻破巴塞龙门。

事实上，主队本有望在上半场就取得领先，因为主裁判在巴塞队长布斯克茨（Busquets）于第38分钟绊倒对方前锋博雷（Borre）后，给主队判罚罚球，可惜录像助理裁判（VAR）最终却推翻了这个判罚。

更令他们泄气的是，巴塞两名刚替补上场的球员登贝莱（Dembele）及德容（De Jong）在第66分钟默契配合，助托里斯完成扳平任务，而随着后卫图塔（Tuta）第78分钟累积黄卡被驱逐出场，法兰克福要重夺领先权显然更难了。

克瑙夫赛后坦言，没能将胜利保持到最后令人懊恼，但他相信次回合还有机会。托里斯则说：“从落后到追平可能会为次回合带来非常有价值的结果。”

西哈姆遭里昂踢和

41年来首次踢欧洲赛复赛的西哈姆（West Ham），昨天同样与对手里昂（Lyon）踢出了1比1的成绩，但他们的情况更像法兰克福，同样在主场作战，并在领先的情况下被扳平，而且同样有球员“染红”。

不同的是，西哈姆是在后卫克雷斯韦尔（Cresswell）于上半场补时阶段被罚下后，于第52分钟凭边锋鲍文（Bowen）的进球首开纪录。

里昂则在第66分钟凭托特纳姆（Tottenham）借将恩东贝莱（Ndombele）将比分扳平。