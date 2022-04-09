羽总宣布何殷聪任国家队单打主教练

新官上任，何殷聪期待能够提升运动员的竞技能力，从而提高新加坡羽毛球在世界羽坛的地位。

新加坡羽毛球总会（SBA）昨天宣布，何殷聪将出任我国羽毛球国家队单打主教练，而31岁的他也希望能将本地羽毛球实力带上一个新的台阶。据了解，有超过20名本地及国际候选人申请我国羽毛球国家队单打主教练一职。在经过层层选拔和面试之后，何殷聪最终脱颖而出。

新加坡羽毛球总会会长廖振兴在文告中说：“何殷聪的经验和对运动员的了解将有助于提高我们国家羽毛球运动员的水平。我们相信，在他的指导下，单打选手将继续进步，不论是在场上还是场下，都能交出出色的成绩。”

2011年，何殷聪从国家队退役，并加入国家阶梯队教练团队，为球员的训练、培养和发展做出了杰出的贡献。2018年，他跟随国家队出征共和联邦运动会，随后又率队征战了2019年的菲律宾东南亚运动会、以及2021年的东京奥运会和羽毛球世锦赛。

何殷聪在文告中说：“我要感谢穆约教练的指导，感谢总会给我这个机会。我对总会的未来发展感到兴奋，我们有一些有天赋的球员，让他们和顶级球员一起成长是至关重要的。”

何殷聪也指出，骆建佑和杨佳敏是2024年巴黎奥运会的主要焦点，“但我们依然有很多其他选手值得关注。”

自印度尼西亚籍名帅穆约在今年1月宣布离任后，新加坡羽毛球队单打主教练的位置就一直悬空。羽总执行总裁欧振统就表示，总会想要寻找的是一个不仅能带领运动员夺牌的教练，同时也希望这名教练能够帮助本地年轻球员在成长的道路上能有更好的发展。

他认为，能够在即将来临的大赛中赢得奖牌固然重要，“但从根本上来说，培养年轻运动员，挖掘他们的潜能也同样重要。”

目前何殷聪正率队征战韩国羽毛球公开赛，羽总将等到他从韩国回来后再为他挑选助理教练。昨天何殷聪接受了《联合早报》的访问，他指出，在接过主教练教鞭后，目前个人的短期目标将会是扎实运动员的基础，帮助运动员在赛场上继续交出亮眼成绩，为新加坡带来荣耀。谈及接下来的东南亚运动会，何殷聪表示，团队将继续努力备战，争取在该赛事中赢得奖牌。

至于长期目标，何殷聪表示，希望能够增强运动员的实力，不论是国家队还是青年队球员，“这样他们才有机会在国际上交出良好表现，从而提高新加坡羽毛球在世界羽坛的地位。”

金羽佳／黄嘉盈止步 韩国公开赛女双复赛

另一边厢，我国女双组合金羽佳/黄嘉盈在昨天的韩国羽毛球公开赛女双复赛中以0比2不敌韩国组合郑娜恩/金慧贞，无缘半决赛。两局比分为13比21和11比21。

黄嘉盈赛后也对本场比赛做出了总结，她表示，本场比赛两人的表现比平时训练时要来得更好，“但我们的韩国对手比我们更稳定，导致我们处于下风。我们会对本场比赛的表现进行反思，回到新加坡后也会继续努力。”