七人制橄榄球赛暌违两年回归 铁杆球迷盛装出席

这是我国在放松疫情管制措施后，首个允许在看台上饮食的赛事。虽然观众数目不及从前，但球迷们还是依照传统盛装出席，享受比赛。

汇丰银行（HSBC）新加坡七人制橄榄球赛昨天回归，在国家体育场上演了首日赛事。已经苦等两年的本地橄榄球迷们纷纷盛装出席。昨天比赛也是我国放松防疫规定后，首个允许在观众席饮食的赛事，这多少让球迷们找回了当年惬意观赛的感觉。

作为世界顶尖的七人制橄榄球赛事，新加坡七人制橄榄球赛之前因为疫情连续两年停办，上一次举办还是在2019年。2019年时两天比赛吸引观众5万7000人次，但今年比赛筹备时间很短，售票工作启动较迟，4月3日才开始售票，每天也只出售约1万2000张门票。虽然场内气氛显然无法与正常年份相比，但球迷们还是乐在其中。

从事大宗商品交易的孙浩洋是铁杆橄榄球迷，之前每年都会和朋友相约一起来看比赛，甚至每年也会飞去香港观看香港站。“盛装”出席赛事是橄榄球赛的传统，在接受采访时，他还兴致勃勃地向记者展示了2018和2019年观赛时与朋友的合影，一年选择了虚拟币主题的装扮，一年则扮成卡通兔造型。

看台上解决吃喝

孙浩洋和他们的朋友们今年选择了泳池风，一行人直接戴着游泳圈观战，他本人更是直接套着一个独角兽造型的儿童泳圈，也是颇为吸睛。孙浩洋解释说，这样装扮其实也有无奈的成分。他说：“今年球票确定开卖的时间太晚了，也来不及准备什么了。正好有朋友出主意说泳池风，然后大家就这么决定了。”

他们一行在看台上解决吃喝，从早到晚几乎看完了昨天的全部比赛。孙浩洋说：“今年的观众还是有点少，跟前几年差得很远。但冠病疫情下，比赛能恢复，能够在现场看球喝啤酒就已经很满足了。”

来自苏格兰的杰米则是一家四口一起来看球。他们选择装扮成古埃及法老。谈到为何如此穿着，杰米笑着说：“其实就是在家附近的道具店看了看，店里有什么就买什么。”

杰米一家也是新加坡站的老观众。他说：“我们2018、2019年也都是全家一起来看球的，只是当时孩子还小，他们可能都不记得什么了。所以这次能带他们来看看还是很不错的。”

昨天比赛中，美国、南非、澳大利亚、萨摩亚、新西兰、阿根廷、斐济和爱尔兰八队从各自小组中脱颖而出，进入今天的复赛。他们今天将进行复赛、半决赛和决赛较量。按照赛程，决赛将在今晚7时28分上演。