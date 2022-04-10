连续两场联赛不胜 曼联与前四渐行渐远

上仗输球后被保级对手伯恩利（Burnley）主帅戴奇（Dyche）讽刺已不会赢球的“太妃糖”埃弗顿（Everton），昨晚（新加坡时间）以最完美的方式反驳对方，在英超联赛第31轮早场赛中主场以1比0击退“红魔”曼联（Manchester United）。

尽管这场胜利并没有让埃弗顿晋升排名，依旧徘徊在降级区外，但至少他们与降级区的距离已从一分扩大至四分。

至于曼联，这场败仗则让他们与前四渐行渐远。上轮联赛主场遭莱斯特（Leicester）踢和已让曼联的排名跌至第六，虽然与本轮之前排名第四的托特纳姆（Tottenham）只有三分距离，但他们比对方多赛一场；比排名第五的阿申纳（Arsenal）更是多赛两场。

曼联本仗迎回上仗因病缺席的当家球星“帅罗”克·罗纳尔多（C.Ronaldo），但一开场更具威胁性的却是曼联的另一名射脚拉什福德（Rashford），可惜这名英格兰国脚的两次攻门都被埃弗顿门将皮克福德（Pickford）拒于门外，而正当大家以为曼联进球只是时间问题时，没想到埃弗顿竟在第27分钟首开记录，前锋戈登（Gordon）的射门在击中曼联中卫马圭尔（Maguire）后折射入网。这已不是这名曼联队长本季第一次当球队扫把星了。

雪上加霜的是，曼联中场弗雷德（Fred）又在第36分钟受伤，迫使球队提前换人。

埃弗顿在进球后越战越勇，虽然没能扩大领先优势，但能将1比0的成绩保持到最后，相信球队已心满意足。

值得一提的是，这是埃弗顿近七场正式比赛中首次战胜曼联，同时也是兰帕德（Lampard）自出任球队主帅以来，10场联赛中取得的仅仅第三场胜利，同时也是最重要的胜利。