韩羽毛球大师赛首日 杨佳敏不战而胜许妤欣不敌陈雨菲

新加坡羽毛球队昨天在四场对战中，仅杨佳敏一人晋级下一圈。在今日亮相的新加坡球员只有混双组合许永凯／陈薇涵，他们今早将挑战赛会五号种子韩国组合高成炫／严惠媛。

我国两名女单昨天亮相韩国羽毛球大师赛（超级300赛），杨佳敏收下对手的退赛礼直接晋级次圈，许妤欣则遭遇强敌，最终0比2不敌东京奥运会女单金牌得主陈雨菲。

昨天是这项比赛的首个比赛日，不过昨天和今天原定会出场的印度球员纷纷退赛，让多名对手和组合不战而胜，其中包括我国的杨佳敏、许永凯／骆建贤和东道主球员许侊熙、世界冠军高成炫／申白喆等人。

杨佳敏是赛会八号种子，她在首圈对手坦尼娅弃赛后接下来将对阵韩国球员金成敏，后者仅用25分钟便拿下加拿大的蔡卓如。杨佳敏和世界排名第350的金成敏是第一次交手，能继续挺进的机会不小。

在另一场女单赛中，世界排名第104的许妤欣对战世界第三的陈雨菲时非常顽强，尽管17比21、10比21不敌对手，不过她这场比赛受益匪浅。

她告诉《联合早报》：“我的心态很好，我把她（陈雨菲）当作一般球员，并做好我该做的事情。和她交手是一次很棒的经历，我知道我在这场比赛中须要改进的地方，我也很期待接下来会有更多的进步。”

陈雨菲下一场对手是来自日本的川上纱惠奈，后者以21比8、21比17战胜法国球员耶尔·瓦约。

陈雨菲上周在韩国公开赛（超级500赛）止步次圈，此役再战，盼能打得更远。

我国男单混双皆失利

男单方面，我国男单独苗郑加恒在“海峡之战”中8比21、18比21败给马来西亚的宋浚洋，止步首圈。

宋俊洋下一场将挑战五号种子许侊熙。

在昨天较早时进行比赛的还有我国混双组合郭俊良／金羽佳，他们与日本组合西川裕次郎／尾崎沙织激战三局，耗时仅一小时后以24比22、19比21、12比21遗憾落败。

在今早9时亮相的新加坡球员只有混双组合许永凯／陈薇涵，他们将迎来艰难战役，挑战五号种子韩国组合高成炫／严惠媛。

高成炫和严惠媛这对自由人组合虽然都超过30岁，不过他们仍将竞技状态保持得很好，在上周的韩国公开赛一路打进决赛，获得亚军。

他们去年下半年在超级1000赛和750等级的印度尼西亚两站比赛也都打入半决赛，世界排名第19。

许永凯／陈薇涵目前世界排名第66，他们此前没与高成炫／严惠媛交手过。

由于女双参赛组合较少，因此我国组合金羽佳／黄嘉盈首圈轮空，将在次圈挑战次号种子、东奥铜牌组合金昭映／孔熙容。