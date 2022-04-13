体马中场勒马尔：已找到曼市破绽

体育马德里在上周的西甲联赛中输给降级区球队马洛卡，但多名主力球员早早就替换下场，明显是为了这场欧冠比赛留力。

（马德里综合电）欧洲冠军联赛复赛次回合较量，体育马德里（Atletico Madrid）将回到主场迎战曼市（Man City）。体育马德里中场勒马尔（Lemar）表示在经过首回合的较量后，找到了一些破绽，希望在次回合比赛中能取得成功。

首回合比赛，体育马德里0比1小负给曼市。德布吕纳（De Bruyne）在比赛第70分钟攻入一球，帮助曼市在次回合比赛中以微弱优势领先。

这场比赛，体育马德里主帅西蒙尼（Simeone）给球队摆出了5-5-0这样“彻底放弃进攻”的阵型，导致球队整场比赛一脚射门都没有，而曼市则有15次射门。

曼市主帅瓜迪奥拉（Guardiola）说：“从古至今，摆出5-5-0阵型又想要赢球，是非常困难的。”

明晨的这场比赛，想必体育马德里不会再采用死守战术。球队中场勒马尔赛前就表示，首回合的那个失球很让人恼火，“但如果想要晋级，我们就必须进球。我们找到了一些破绽，我们将在第二回合努力，希望我们能成功。”

首轮球迷行为不当 体马被罚关闭部分看台

在上周末的联赛中，曼市与利物浦（Liverpool）上演了一场强强对决，这场比赛对于曼市的消耗还是蛮大的，不过一场2比2的平局帮助球队守住了榜首的位置，球队士气还是很足。

而体育马德里则在西甲联赛中0比1输给了降级区球队马洛卡（Mallorca），球队实力明显有所保留，多名主力球员早早就替换下场休息。

从这方面来看，体育马德里是为了这场欧冠比赛留力了，而曼市则为了英超的榜首全力以赴，体育马德里会在体能上略占优势一些。

球员方面，体育马德里的卡拉斯科（Carrasco）将解禁复出，埃雷拉（Herrera）不能上场，而希门尼斯（Jimenez）小腿伤势尚未痊愈，也不太可能上场。

曼市这边，瓜迪奥拉将欢迎凯尔·沃克（Kyle Walker）回到首发阵容，但鲁本·迪亚斯（Ruben Dias）和帕尔默（Palmer）都将因伤缺阵。

在上周双方的第一回合比赛中，因部分体育马德里球迷行为不当，欧足联要求体育马德里在本周的主场比赛中关闭部分看台（大约须空出5000个座位）。

据悉，体育马德里将上诉至体育仲裁法院，要求暂缓这一处罚，理由是因为个别球迷的过失，空出5000个座位的处罚不恰当。体育马德里也表示，该场比赛的球票已经全部售出，关闭部分看台是不可能的。