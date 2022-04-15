我国女单混双男双 齐闯韩国大师赛复赛

我国羽队昨天一共出战四个赛项，一日双赛的许永凯携手陈薇涵和骆建贤分别在混双和男双拿下复赛资格，杨佳敏继1月的印度公开赛后再闯女单八强。

新加坡羽毛球队昨天在韩国羽毛球大师赛（超级300赛）继续报捷，女单杨佳敏、混双许永凯／陈薇涵和男双许永凯／骆建贤在次圈击败东道主球员，闯入八强之林。

世界排名第16位的杨佳敏昨午与世界排名第350位的金成敏交手，仅用时37分钟便以21比14、21比14获胜。

在这两局比赛中，杨佳敏开局都是处于落后劣势，但她总是在进入局间休息后反超比分，将后半段的局势和节奏掌握在手中。

身为赛会八号种子的她今天中午将与中国的王祉怡争夺一席四强资格，这是她们首次交手。两人实力不相上下。

21岁的王祉怡目前世界排名第17位，她昨午以20比22、21比7、21比12逆转马来西亚好手吴堇溦。

由于两位女单种子李美妙和李文珊前天已出局，加上拉查诺和布桑兰的退赛，仅存的四位女单种子陈雨菲（中国）、安洗莹（韩国）、何冰娇（中国）及杨佳敏昨天都成功晋级下一圈。

陈雨菲今天将迎战日本的高桥明日香，安洗莹对战泰国女将素尼达，而何冰娇则与韩国的李世妍竞争。

我国头号混双组合许永凯／陈薇涵昨天对阵世界第606位的韩国组合金英爀／金惠贞虽然同样以37分钟获胜，不过比赛打得一点都不轻松，以22比20、23比21险胜。

许永凯和陈薇涵将在今早10时与四号种子马来西亚组合吴埙阀／赖洁敏展开对决。

我国女双组合 不敌韩国二号种子

双线作战的许永凯休息几小时后搭档骆建贤出战男双，他们以21比17、21比12战胜世界排名第560位的南光敏／金成诺，下一圈将迎战世界第146位的催率圭／金元昊。

来自韩国的催率圭原本的男双队友是徐承宰，他们的世界排名高居第12位，不过他们本站拆对参赛，徐承宰改与姜敏赫搭配。

昨天出赛的新加坡球员还有金羽佳和黄嘉盈，她们在女双项目14比21、12比21不敌次号种子、东奥铜牌组合金昭映／孔熙容。由于头号种子李绍熙和申昇瓒退赛，金昭映和孔熙容的夺冠呼声最高。

男单方面，种子球员纷纷落马，只剩下四号种子陆光祖和六号种子西蒂空还在签表中。

上周夺冠的中国小将翁泓阳临时退赛，陆光祖因此成为中国男单独苗。

陆光祖届时将和西蒂空争夺四强资格。男单四场复赛中，让人期待的是前世界第一孙完虎和实力不俗的后辈全奕陈的对决，这两人都在2017年苏迪曼杯帮助韩国队夺冠。

但由于伤病等其他因素，孙完虎退出国家队，全奕陈暂别国际比赛，因此世界排名分别滑落到第71和995位。

他们此前交手过两次，以一胜一负打成平手。

星和SPOTV（205频道）将直播明天的半决赛和后天的决赛，时间为早上10时。