NBA附加赛鹈鹕和鹰队获胜晋级

鹰队依靠全队发挥，以29分的优势大胜黄蜂晋级。鹈鹕则战胜马刺晋级。无缘季后赛后，马刺主帅波波维奇可能就此退休。

（亚特兰大综合电）美国职业篮球赛（NBA）昨天结束了两场附加赛争夺。亚特兰大鹰（Atlanta Hawks）和新奥尔良鹈鹕（New Orleans Pelicans）分别战胜各自对手，进入下一轮附加赛。

特雷·杨得24分 助鹰队获胜

鹰对黄蜂（Hornets）和鹈鹕对马刺（Spurs）分别是东西岸两大赛区第9和第10名之间的较量。比赛的胜者进入下一轮淘汰赛，败者则直接淘汰出局。两场比赛中，鹰队132比103大胜黄蜂，鹈鹕113比103战胜马刺。

鹰队三节比赛解决黄蜂。他们首节比赛过后就32比23领先了九分，第二节黄蜂艰难追回一分。第三节中，鹰队单节得到42分，比黄蜂的24分多了19分。第三节结束时，鹰队已经领先了27分，结束比赛悬念。

这场比赛中，鹰队的头号球星特雷·杨（Trae Young）表现并不算出色，他得到全队最高的24分11助攻，但最拿手的三分球只有七投一中。然而包括他在内，鹰队有五人得分达到两位数，团队的全体发挥让鹰队本场轻松获胜。特雷·杨表示，他愿意牺牲个人数据帮助球队获胜。

他说：“我必须接受这样的防守。明显的是，我遭受这样的防守不会令人开心，因为我打不了太多的进攻，但这对球队有好处。任何时候有人能够吸引包夹，就能为其他人带来机会，所以我必须接受。”

马刺主帅波波维奇 拒绝回应是否退休

在下一轮附加赛中，鹰队将与克利夫兰骑士（Cleveland Cavaliers）交锋，胜者进入季后赛，败者遭淘汰。

作为上赛季打入东岸决赛的球队，鹰队本季在常规赛中的表现无疑让人失望，但他们还是有机会挽回局面。

特雷·杨说：“我们要一场场来，赢下每场比赛。对我们来说，这一场肯定是很关键的胜利，下一场我们克利夫兰见。”

另一场比赛中，鹈鹕一整个赛季都缺少他们的希望之星威廉姆森（Williamson），但在交易得到之前效力拓荒者（Trail Blazers）的球星麦科勒姆（Mccollum）后，该队实力明显上升。

麦科勒姆本场得到32分，其中三分球5投3中。另一球星英格拉姆（Ingram）获27分。鹈鹕前三节后领先17分。马刺最后一节努力追分，但为时已晚。

鹈鹕将在下一轮对战洛杉矶快艇（LA Clippers），马刺则遭淘汰出局。

本场结束后，有记者向73岁的马刺主帅波波维奇（Popovich）询问他是否会就此退休，波波维奇没有承认或是否认，而是拒绝回应。