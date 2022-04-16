法兰克福击败巴塞晋级欧联半决赛

法兰克福淘汰了强大的巴塞罗那杀入四强，意味着这支德甲排名第九的球队会成为今年欧洲联赛夺冠的热门球队。

（巴塞罗那综合电）德甲法兰克福（Frankfurt）创下了一个不大不小的奇迹，他们昨天凌晨（新加坡时间）在欧洲联赛复赛次回合中客场3比2力克巴塞罗那（Barcelona），从而以4比3的总比数将后者淘汰出局。法兰克福成功晋级欧洲联赛四强。

法兰克福在这场比赛中完全反客为主。翼将科斯蒂奇（Kostic）先攻入一记罚球，之后前锋博雷（Borre）攻入一记令人瞠目结舌的超级远射。在第67分钟时，科斯蒂奇再入一球，法兰克福已经3比0遥遥领先。两队此前首回合在法兰克福主场战成1比1平，因此时总比数已经是4比1，法兰克福不但领先三球，而且有客场进球优势，巴塞罗那必须攻入四个进球才能逆转。

巴塞在剩下的比赛时间里没有放弃比赛，主帅哈维（Xavi）调兵遣将，竭力猛攻。本场补足时间长达10分钟，巴塞在这10分钟里攻入两球，但为时已晚。

法兰克福门将特拉普（Trapp）说：“我现在简直说不出话来。没有人预想到这个结局。讲真的，所有人之前都认为，我们在这里会很煎熬。”

“我们需要抓住机会，在这场比赛里，我们非常有效率。我们现在已经进入四强了，我们想要尽可能地走得更远。我觉得我们没有什么可以隐瞒的，我们想要进入决赛。”

法兰克福成功杀入四强，而淘汰了强大的巴塞罗那这意味着，这支德甲排名第九的球队会是今年欧洲联赛夺冠的热门球队，法兰克福将在半决赛中对垒英超球队西哈姆（West Ham）。

法兰克福时隔三年再入四强

这是自2019年之后，法兰克福时隔三年再次打入欧洲联赛半决赛。当年他们在半决赛中的对手是另一支英超球队切尔西（Chelsea），法兰克福两回合总比数与蓝军战成2比2平，点球大战不敌对手遭淘汰出局。

巴塞罗那主帅哈维（Xavi）说：“尽管在最后关头踢出了英勇表现，但我们整场的表现不够好。这非常让人失望，我们没有踢出正常水准。我们拥有控球率，但我们找不到空间去给他们造成杀伤力。”

巴塞罗那目前在西甲排名第二，不过他们落后领头羊皇家马德里（Real Madrid）有12分之多，领先排名第五的贝迪斯（Betis）只有四分。巴塞罗那在西班牙国王杯也已经早早淘汰出局。本赛季，巴塞恐怕无法得到任何一座奖杯。