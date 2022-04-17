特罗萨尔德再当克星 热刺四连胜告终

布赖顿（Brighton）翼锋特罗萨尔德（Trossard）不愧是“热刺”托特纳姆（Tottenham）的克星，继上季主场联赛对垒热刺攻入制胜球后，这名比利时国脚在昨晚（新加坡时间）的英超联赛再于第90分钟绝杀对手。

热刺主场迎战布赖顿，长时间互交白卷，直到第90分钟，特罗萨尔德才利用热刺中卫戴尔（Dier）的失误打破僵局。

热刺在本仗之前表现亮眼，不仅取得了四连胜，上两仗更皆以四球的优势打败阿斯顿维拉（Aston Villa）及纽卡斯尔（Newcastle）。事实上，他们在近七场联赛横扫了25球入账，火力极为惊人，然而他们昨晚的表现却判若两队，控球和传球皆大失水准，毫无作为的中场让他们很难组织起有效的进攻。

总的来说，整个上半场让人看了昏昏欲睡，球员倒地的次数甚至比两队射门次数还多，难怪在半场哨声响起时，场内会嘘声四起。

本以为热刺主帅孔特（Conte）下半场一开始就对会阵容做出调整，但他并没有，反而是布赖顿率先换人，结果客队果然表现得更具威胁性。

第74分钟，布赖顿连续两次威胁热刺龙门，所幸热刺门将洛里斯（Lloris）及时救险。

第88分钟，孔特以贝格维恩（Bergwijn）换下孙兴慜，本想给进攻端增添一些活力，但没想到竟弄巧反拙，球队在两分钟后惨遭对手绝杀。

凭借近期的出色表现，热刺好不容易才超越同城劲敌“炮兵”阿申纳（Arsenal），挤进英超前四，但这场败仗却让争四之战再次充满悬念，因为热刺虽保住了第四名的位置，却比阿申纳多赛一场，因此最后一张欧洲冠军联赛席位最终鹿死谁手还真不好说。

对布赖顿来说，这则是一场重要的胜利，因为他们上仗刚爆冷击败阿申纳，本仗再力擒另一支伦敦豪门，无疑大大鼓舞他们的士气。