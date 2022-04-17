老鹰鹈鹕顺利搭上季后赛末班车

（克利夫兰综合电）亚特兰大鹰队（Atlanta Hawks）和新奥尔良鹈鹕（New Orleans Pelicans）在美国职业篮球联赛（NBA）的季后赛关键生死战中，分别击败对手，夺下季后赛的最后两个席位。

鹰队抢八大决战中做客克利夫兰骑士（Cleveland Cavaliers），以107比101逆转击败骑士，抢下东岸第八种子的席位。

鹰队全星后卫特雷·杨（Trae Young）在上半场只得到6分的情况下，下半场大爆发，最终轰出38分、9助攻、3篮板的华丽数据。另外，他的队友博格达诺维奇（Bogdanovic）则贡献19分、5篮板、3抢断及2助攻。

鹰队在上半场一度落后14分之多，但第四节后来居上，还打出11比0的攻击波，最后压倒骑士锁定季后赛参赛资格。他们将对垒东岸第一种子迈阿密热浪（Miami Heat）。

西岸联盟方面，英格拉姆（Ingram）砍下30分，加上队友麦科勒姆（McCollum）贡献19分，协助鹈鹕在客场以105比101击败洛杉矶快艇（LA Clippers）。

快艇主力球星乔治（George）因为冠病检测呈阳而无法上场比赛，显著影响了球队实力。莫里斯（Morris）虽然拿下27分和9个篮板，杰克逊（Jackson）夺得27分和8个助攻，但还是无法协助球队扭转败局。

快艇在第四节一度领先13分，但鹈鹕打出11比0的高潮追至87比85，麦科勒姆过后一记三分球扳平比数，奠定胜利基础。

鹈鹕经此役夺下西部联盟第八种子的席位后，季后赛首轮将对阵常规赛成绩最佳的菲尼克斯太阳（Phoenix Suns）。