帅罗帽子戏法助红魔险胜诺里奇

（曼彻斯特综合电）在欧冠遭体育马德里（Atletico Madrid）淘汰后，曼联（Man United）和“帅罗”罗纳尔多（Ronaldo）沉寂近一个月，终于再次取胜。

帅罗贡献帽子戏法，帮助曼联3比2力克英超排名垫底的诺里奇（Norwich）。另一场比赛中，阿申纳（Arsenal）0比1不敌南安普敦（Southampton），炮兵竟遭遇三连败。

帅罗上一次进球是在上月13日英超3比2战胜托特纳姆（Tottenham）的比赛，当时红魔战胜对手，帅罗包办了全部三个进球。那场比赛之后，曼联在英超和欧冠中一和两负，全都没有赢球。同时帅罗在这三场比赛以及代表葡萄牙出战的世界杯外围赛中，也都没有进球。

帅罗再次用进球回应了质疑。开场仅七分钟，小将埃兰加（Elanga）前场逼抢后送出横传，帅罗轻松推射球进。之后第32分钟，曼联角球进攻，帅罗再现空霸本色，高空轰炸球进。

之后诺里奇顽强反击，连续攻入两球在第52分钟扳平了比数。第72分钟，曼联获得自由球机会，帅罗主罚直接命中，完成了生涯中的第60个帽子戏法。自由球射门直接得分对于帅罗而言已经是久违了，他上一次攻入自由球还是在651天之前，当时他还在意甲尤文图斯（Juventus）效力。

曼联艰难获胜，帅罗赛后表示很高兴用帽子戏法为球队带来三分。曼联主帅朗尼克（Rangnick）却表示，对球队表现不满意，因为红魔不能只依赖帅罗赢球。

红魔下一轮将迎战死敌利物浦（Liverpool），面对实力强大的对手，红魔必须拿出更好的表现。

炮兵惨遭三连败

另一方面，阿申纳却0比1不敌南安普敦，之前一度表现稳定的炮兵近来竟然在英超遭遇了三连败。炮兵在比赛中占尽优势，但全场唯一进球却是由南安普敦后卫贝德纳雷克（Bednarek）在第44分钟攻入。

炮兵主帅阿特塔（Arteta）说：“我们掌握了球权，这样输球实在难以理解。在他们的进球过程中，我们的防守不尽如人意……打出了这样的局面，我们本应该攻入三到四个

进球。”