约基奇、恩比德和安特托孔波入围年度MVP

（纽约综合电）2021-22赛季NBA常规赛最有价值球员（MVP）最终候选名单昨天揭晓，丹佛金块（Denver Nuggets）的约基奇（Jokic）、费城76人（Philadelphia 76ers）的恩比德（Embiid）和卫冕冠军密尔沃基公鹿（Milwaukee Bucks）的“希腊魔人”安特托孔波（Antetokounmpo）入围。

根据全球媒体评委会的结果，六个年度奖项产生了最终的三人名单，最终获奖者将在NBA季后赛期间宣布。

与此同时，联盟昨天也公布了其他奖项的最终候选名单，入围年度最佳教练的就包括执教孟菲斯灰熊（Memphis Grizzlies）的詹金斯（Jenkins）、迈阿密热浪（Miami Heat）的斯波尔斯特拉（Spoelstra），以及菲尼克斯太阳（Phoenix Suns）的威廉姆斯（Williams）。

入围年度最佳防守球员的选手有犹他爵士（Utah Jazz）的戈贝尔（Gobert）、波士顿凯尔特人（Boston Celtics）的斯马特（Smart）和太阳的布里奇斯（Bridges）。

灰熊后卫莫兰特（Morant）入围最佳进步球员，同样入围的还有克利夫兰骑士（Cleveland Cavaliers）的加兰德（Garland）和圣安东尼奥马刺（San Antonio Spurs）的穆雷（Murray）。

年度最佳第六人的入围名单包括热浪的希罗（Herro）、太阳的约翰逊（Johnson）和骑士的乐福（Love）。

最佳新秀候选人则有猛禽的巴恩斯（Barnes），底特律活塞（Detroit Pistons）的康宁汉姆（Cunningham）和骑士的莫布里（Mobley）。