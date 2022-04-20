初赛击败头号种子美国 我国女子花剑队以第八名结束世界杯征程

新加坡女子花剑队在世界杯贝尔格莱德站击败团体排名世界第一的美国队，不过随后在复赛不敌德国，无缘晋级半决赛。

我国女队由阿米塔、黄颉歆、章可美和戴妤玲组成，她们在前天晚上拿出卓越表现，以44比41逆转东京奥运会金牌得主李·基弗坐镇的美国队。

阿米塔是吉隆坡东运会和菲律宾东运会两届花剑个人金牌得主，她迎战劳伦·斯克鲁格斯、斯特凡尼·德施纳和杰奎琳·杜布罗维奇时分别以5比3、6比3和6比4拿下胜利。

东奥女子花剑个人赛冠军李·基弗虽然在参赛名单中，不过她昨天没有出场，她的美国队友劳伦、斯特凡尼和杰奎琳轮流对战我国的阿米塔、黄颉歆和章可美。

在黄颉歆与杰奎琳结束比赛后，新加坡队一度以23比30落后，但章可美和阿米塔在接下来的两局将比分缩小至36比37，最后出场的黄颉歆以8比4战胜劳伦，助我国花剑队以44比41完成逆袭，获得晋级资格。

虽然我国击剑女队复赛33比45不敌世界第八的德国队，但她们面对实力不俗的劲旅并没有丝毫退缩，文化、社区及青年部长兼律政部第二部长唐振辉在社交媒体发文祝贺，恭喜她们取得了突破。他写道：“向我们的年轻击剑选手阿米塔、黄颉歆、章可美和戴妤玲致敬，她们努力奋战，在世界杯贝尔格莱德站表现出色。她们在今天（前天）早些时候击败排名第一的美国队，虽然后来在八强输给德国，可是她们向我们展示了不容轻视的精神。”

唐振辉还说，他相信这些运动员在这站比赛收获许多经验，这将帮助她们在日后的比赛中变得更强。

在美国圣母大学求学的阿米塔由于课业关系无法参加下个月在河内举行的东南亚运动会，不过她和黄颉歆还有章可美会参加今年9月10日在杭州开幕的亚运会。