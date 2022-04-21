红军大胜红魔 萨拉赫：曼联让我们的工作变得简单

去年10月，利物浦在老特拉福德以5比0赢得了比赛。加上本场比赛，红军已经实现了对红魔的赛季双杀。

（利物浦综合电）英超第30轮的一场补赛，双红大战在安菲尔德球场上演，“红军”利物浦（Liverpool）4比0轻取“红魔”曼联，暂时登顶积分榜。进球功臣萨拉赫（Salah）赛后称，曼联让红军工作变得简单。

利物浦第5分钟便由迪亚斯（Dias）破门，此后主队完全主导了比赛，萨拉赫梅开二度，马内（Mane）攻进一球。

去年10月，利物浦在老特拉福德以5比0赢得了比赛。加上本场比赛，红军已经实现了对红魔一边倒的赛季双杀。

埃及前锋萨拉赫说：“他们让我们在中场和后场位置变得更轻松，他们总是在一对一的情况下给我们喂球，这让我们的比赛更轻松。

“至于防守，我们在主场没有失球，在客场也没有失球，他们让我们的工作变得更容易了。一旦我们进了第一个球，就会想要进第二个，然后第三个。我们在这里和客场的表现都是一流的。希望能这样继续下去。”

萨拉赫目前已将个人赛季进球数增加到22个，基本提前锁定本赛季的英超金靴。同时他在助攻榜上也追平队友阿诺德（Arnold），以12次助攻排名第一。

与此同时，曼联中场布鲁诺·费尔南德斯（Bruno Fernandes）表示，球队本场比赛的表现远低于预期。他也否认了球员们在场上没有努力拼抢的说法。

“我们应该为球迷呈现出更高水准的比赛。他们为我们鼓掌，他们理应看到一场更精彩的比赛，我们必须提高我们的水平。

“我们每个人都在场上奔跑，我认为每个人都付出了努力。”

朗尼克：曼联已经落后利物浦六年

算上本场比赛，红魔近八次与红军交手未尝胜绩，而且红魔近六次到访安菲尔德球场，有五次“吞蛋”。这不禁令曼联临时主帅朗尼克（Rangnick）赛后感慨，曼联已经落后利物浦六年。

“这令人失望，也令人尴尬，甚至令人感到耻辱。我们必须接受现在人家超越我们六年的事实。当克洛普（Klopp）来到利物浦后，他改变了这支球队，同时也将球员、球队，甚至是整座城市带上了新的台阶。

“这也会是我们在下个转会窗口必须做到的。”

在获得主场11连胜后，多赛一场的利物浦暂时积76分登上积分榜首，领先曼市（Man City）2分。曼联则是与少赛两场的阿申纳（Arsenal）同积54分，排名第六，落后少赛一场、排名第四的托特纳姆热刺（Tottenham Hotspur）三分。