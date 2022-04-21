客场勇挫蓝军 炮兵重燃争4梦

本地时间今晨的英超伦敦德比，“炮兵”阿申纳凭前锋恩凯蒂亚赫（Nketiah）的梅开二度，在斯坦福桥以4比2力克“蓝军”切尔西，终止3连败，重燃争4希望。

炮兵全取3分后，追至与老四托特纳姆同积57分，但以得失球劣势屈居第5。惨吞主场各赛事3连败的蓝军虽仍续当英超老三，但没能进一步巩固老三地位，在少赛1场下比托特纳姆多5分。

恩凯蒂亚赫双响 炮兵力压失常蓝军

蓝军虽然在温布里球场的足总杯半决赛表现复勇，但回到主场出战却再次失常，尤其是防守失误连连。第13分钟，中卫克里斯滕森（Christensen）回传失误，被恩凯蒂亚赫见缝插针，摆脱敌将后射入，为炮兵先拔头筹。

蓝军中卫阿斯皮利奎塔（右）不满裁判判罚球给炮兵。（路透社）

不过落后1球的蓝军在4分钟后就追平，由前锋维尔纳（Werner）左路禁区前内切射门，球击中敌将后偏转入网，追成1比1。

两军你来我往，不过第27分钟，炮兵发动快攻，中场厄德高（Odegaard）与萨卡（Saka）踢墙配合后，传中给史密斯·罗（Smith Rowe）低射入右下角，炮兵以2比1再度领先。

不过蓝军又在5分钟后迅速扳平，中场芒特（Mount）左路传中，中卫阿斯皮利奎塔（Azpilicueta）无人看管下撞入，半场追成2比2。

两度追平的蓝军易边后依然被重现青春风暴的炮兵力压，并在第57分钟再因后防失误而丢球。炮兵左路传中，蓝军守将没能好好解围，被恩凯蒂亚赫把握机会捅射入网，炮兵以3比2再次领先。

蓝军虽用哈弗茨（Havertz）换下进攻无力的前锋卢卡库（Lukaku），但终究没能扭转乾坤，还在终场前因阿斯皮利奎塔拉倒萨卡而送出罚球。萨卡亲自操刀命中，助炮兵以4比2扬威伦敦德比。

图赫尔：蓝军失误太多

蓝军主帅图赫尔（Tuchel）说：“我们开局不错，但又丢掉了第1个进球，连续出现这样的问题是不可以的。但是我们做到了，我们扳平了两次，但后面我们又有了失误，遗憾无法赢下比赛。”

“这能看到失误的水平，在主场连续比赛的失误次数，这种水平（的比赛）是不可以的，这样的比赛你是没法赢的。”

阿特塔：炮兵球员在成长

炮兵主帅阿特塔（Arteta）说：“我喜欢的是这些球员的精神，当你输掉比赛的时候，你会受到惩罚和批评，但和这些球员一起，我不在乎这些，因为他们正在成长。考虑到我们在客场赢得伦敦德比的方式，我非常高兴。”

3球轻取海鸥 曼市重返榜首

曼市今晨在伊蒂哈德凭下半场轰入3个进球，以3比0击败“海鸥”布赖顿，以1分反压利物浦重登榜首。

开场就占尽上风的曼市始终找不到防线缺口，半场颗粒无收。直到第53分钟，中场德布吕纳（de Bruyne）突破受阻，马赫雷兹（Mahrez）赶紧支援，妙射破网，曼市终开纪录。

第65分钟，马赫雷兹开出角球，福登（Foden）在30码外劲射破门，助曼市射成2比0。中场贝纳尔多·席尔瓦（Bernardo Silva）在第82分钟锦上添花，曼市以3比0大胜海鸥。

马赫雷兹进球后献出助攻，助曼市大胜。（路透社）

瓜帅：利物浦会赢下所有比赛

曼市主帅瓜迪奥拉（Guardiola）说：“尚余6轮比赛，如果我们全赢就可成为冠军。如果我们不能全赢，利物浦将会成为冠军。年前我们曾经连赢14场而成为冠军，如果失分，人家会封王。”

“很简单，利物浦将会赢得全部比赛。我们面对的是史上其中最出色的球队，他们拥有一切，所以与他们并肩意义重大。”

论余下赛程，曼市相对较轻松，毕竟利物浦尚有对埃弗顿的默西塞德郡德比及对托特纳姆的硬仗，而曼市较难的，只是对全面回勇的纽卡斯尔及西哈姆。