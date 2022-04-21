曼联正式委任滕哈格为新主帅

英格兰超级联赛传统豪门“红魔”曼联（Man Utd）正式委任埃杰克斯（Ajax）教头滕哈格（Erik ten Hag）为球队新任主帅，取代临时领队朗尼克（Rangnick）。

曼联周四（4月21日）宣布这项消息的同时，也披露滕哈格的任期将从本赛季结束后开始。

曼联在官方文告上说：“曼联很高兴宣布委任滕哈格为一线队领队。只要成功取得相关的工作准证，滕哈格的任期将从本赛季结束时开始，一直到2025年6月。”

自名帅弗格森（Ferguson）在2013年退休，卸下帅位后，曼联频频换帅。滕哈格是球会委任的第五个正式长期领队，之前的四任分别为莫耶斯（Moyes）、范加尔（van Gaal）、莫里尼奥（Mourinho）与索斯加尔（Solskjaer）。

现年52岁的滕哈格在2017-18年赛季受委为埃杰克斯主帅，期间带领球队夺得2019年至2021年的荷甲联赛冠军，也在2019年率领球队踢入欧冠半决赛。

滕哈格说：“能被委为曼联领队是个无上的荣誉，对于未来的挑战我感到非常兴奋。”

“我知道这个伟大球会的历史，也明白这个球会球迷的激情，我会用无比的决心组建一支能取得成功的球队。”

“在埃杰克斯这些年，要离开并不容易，我向球迷保证，在我去曼联之前，将依旧全心投入带领球队取得成功，一直到这个赛季结束。”