奥巴梅杨立功 巴塞力挫皇社居次席

（巴塞罗那综合电）凭借奥巴梅杨（Aubameyang）的进球，巴塞罗那（Barcelona）在昨天（4月22日）凌晨的西班牙甲级联赛1比0力挫皇家社会（Real Sociedad），除了走出败给弱旅加的斯（Cadiz）的阴霾，也进一步巩固了前四的排名。

这场胜利虽然无助于巴塞与劲敌皇家马德里（Real Madrid）争冠，不过在抢四的争夺中无疑是关键的三分。巴塞目前以63分排名积分榜第二，落后榜首的皇马15分，后者只要在最后五场比赛拿下四分即可确定夺冠。

不过这场胜利令巴塞与第三的塞维利亚（Sevilla）同积分，并且有一场比赛在手。体育马德里（Atletico Madrid）则以61分排名第四，同样比巴塞多赛一场。

虽然拿下了胜利，不过这三分对于客场作战的巴塞来说绝对不轻松，面对了对手施加的强大压力。主帅哈维（Xavi）就承认，这是他自去年11月接手巴塞教鞭后，最艰难的一场比赛。他说：“这是我11月来到这后最艰难的一次。”

“皇社统治了比赛，他们是一支很优秀的球队，一直让我们走在绳索上，他们应该取得更好的成绩，或许一场和局会更合理。”

“这对我们而言是关键而宝贵的胜利。我们很努力比赛，取得了很重要的成绩，这让我们来到第二的位置，更接近我们下赛季欧冠赛的目标。”