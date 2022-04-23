柯里继续当候补勇士再胜金块晋级在望

季后赛至今，勇士头号球星柯里一直是候补出战，但这没有影响到他和勇士队的表现。柯里昨天得到27分，帮助勇士战胜金块，在季后赛首轮中3比0遥遥领先。

（丹佛综合电）柯里继续候补出战，金州勇士（Golden State Warriors）也继续在美国职业篮球赛（NBA）季后赛首轮中获胜。

柯里（Curry）昨天上午（新加坡时间）得到27分，帮助勇士客场118比113战胜丹佛金块（Denver Nuggets）。勇士在西岸季后赛首轮中已经3比0领先，基本确定晋级。

胜利的球队不需要改变，加上代替柯里首发的小将普尔（Poole）表现出众，勇士主帅克尔（Kerr）没有理由变阵。不过好在作为头号球星的柯里对于暂时的候补地位并无不满，而且柯里仍能打出优秀表现。

柯里与普尔皆得27分

柯里和普尔本场的得分都是27分，同为全队最高，其中普尔13投9中，命中率比17投9中的柯里更高

金块头号球星约基奇（Jokic）得到37分18篮板，在他的带领下，金块打得十分顽强。约基奇在还剩3分20秒时强行突破至内线上篮得手，金块111比109领先两分，但这也是金块最后一次领先。

在这之后，威金斯（Wiggins）在无人看管的情况下投中三分球，帮助勇士反超比数。

之后威金斯又贡献了一次关键的前场篮板，普尔和柯里一人奉献一次高难度上篮。连得七分后，勇士在还剩40秒时116比111领先五分，之后勇士前锋格林（Green）又贡献了关键抢断，勇士基本锁定胜局。

柯里赛后评价球队发挥说：“我会说我们很有风范，我们知道比赛末段怎么赢下比赛。每轮系列赛，我们都找到了抵抗对手攻击波和客场环境的方法，我们现在对自己很有信心。”

从无球队能从0比3翻盘

在比赛结束后，柯里用手指着威金斯，鼓励队友们一起感谢这位得分不高（9分），但在防守和篮板上做出了关键贡献的前锋。

柯里还在赛后提到了普尔、波特（Porter）和佩顿（Payton）等队友。

他说：“能够把这份信心和化学反应传递给场上的每个人，这很有趣。我们的篮球很有趣，能够在主场和客场赢球，能够连胜，想起都兴奋。”

NBA历史上，还从未有球队能在季后赛0比3落后的局面下翻盘，因此勇士晋级金块淘汰，基本已经成了定局。

金块前锋阿隆·戈登（Aaron Gordon）赛后表示不放弃，他说：“我们还没结束呢。”金块候补中锋考辛斯（Cousins）则说：“我们在常规赛有太多坏习惯被带到了季后赛中。（对于第四场比赛）我是一个战士，我会骄傲地倒下。”