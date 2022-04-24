炮兵3比1降红魔 争四希望再提升

继上轮联赛客场4比2力擒同城劲敌切尔西（Chelsea）后，“炮兵”阿申纳昨晚（新加坡时间）再取得一场重要胜利，主场以3比1击退直接的争四对手“红魔”曼联（Manchester United），大大提高了下赛季重返欧洲冠军联赛的希望。

随着曼联在本周中的“双红会”惨吞“红军”利物浦（Liverpool）四个光蛋，炮兵则战胜切尔西，后者已在排名上超越了曼联，升至第五，本场胜利则让他们挤进了前四，目前在少赛一场的情况下领先曼联多达六分。

曼联昨晚迎回三名主力，因经历丧子之痛而没有参与“双红会”的“帅罗”克·罗纳尔多（C.Ronaldo）重新为曼联统领锋线，伤愈归队的中卫瓦拉内（Varane）及中场麦克托米奈（McTominay）则分别取代日前刚接获炸弹恐吓的队长马圭尔（Maguire）及受伤的波格巴（Pogba）首发。

然而，他们还是取得了糟糕的开局，开赛仅三分钟就被炮兵攻破龙门。主队边翼萨卡（Saka）当时的射门虽被曼联门将德赫亚（De Gea）扑出，但后卫塔瓦雷斯（Tavares）补射入网，助炮兵早早奠定胜利基础。

第27分钟，炮兵上仗的“关键先生”恩凯迪亚赫（Nketiah）再有斩获，但他的进球却有越位之嫌。不过，经过长时间的检查后，裁判非但没有示意越位，还认为曼联后卫特莱斯（Telles）在禁区内绊倒萨卡在先而判了个罚球给炮兵。

费尔南德斯踢失罚球

萨卡亲自操刀罚球命中，为炮兵扩大领先优势，但曼联两分钟后就凭借帅罗的进球，缩小比分差距。第55分钟，塔瓦雷斯因在争顶时举手被判手球犯规，给曼联送上了一个罚球。

费尔南德斯（Fernandes）为曼联负起罚球任务，没想到竟踢中左立柱，让炮兵上下欣喜若狂，曼联则为此付出惨痛代价。随着炮兵中场扎卡（Xhaka）第70分钟轰入一记漂亮的远程炮，场上的比分已被改写为3比1。

值得一提的是，这是扎卡近一年半来，首次在正式比赛中为炮兵进球。

帅罗在第60分钟原本有望梅开二度，可惜他的射门却因体毛级的越位被判无效。

老实说，曼联在下半场有不少进球机会，但炮兵门将拉姆斯代尔（Ramsdale）的出色表现却让他们只能望门兴叹。