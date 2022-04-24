今年只专注东运亚运两大赛 约瑟林：当兵后更珍惜生活小事

我国游泳健将约瑟林下个月将参加两年一度的东运会，他最期待的是看看自己到时可以游出怎样的成绩。尽管今年是个繁忙的国际大赛年，不过他只会专注在东运会和9月的亚运会。

河内东南亚运动会于下月中旬举行，我国游泳奥运冠军约瑟林很期待踏上他的第六次东运会之旅，目标就是要在所有个人项目和接力项目赢得金牌。

将满26岁的约瑟林今年1月入伍履行国民服役后，昨天首次公开接受媒体访问。他在丹那美拉乡村俱乐部一口气接受了六家媒体采访，历时两小时。

对他而言，当兵最大的改变就是生活中越唾手可得的事就越珍惜。

他告诉《联合早报》：“当兵后感受最大的不同就是更加珍惜休息和训练的时间，因为能够训练的时间有限，就算是坐下来看电视节目这样的休息也很有限，所以会很珍惜。

“在繁忙的日程中，不知道自己什么时候有百分之百的精力专注在训练中，所以当兵后教会我的其中一件事就是更加珍惜生活中的所有的小事。”

约瑟林入伍后参加的首项比赛是今年3月的新加坡游泳总会大赛选拔赛，他当时以52秒09达到亚运会男子100米蝶泳A标，这项成绩也比他在东京奥运会时的成绩还快。

他说，今年只会专注两个比赛，一个是5月12日至23日举行的东运会，另一个则9月10日开幕的杭州亚运会。

他说：“只专注东运会和亚运会，不会参加伯明翰共和联邦运动会和世锦赛。最期待的一定是亚运会，我还没去过杭州，我很期待去那里比赛。但我也没去过河内，对我来说这两个都是新的地方。但是对于我自己，我为亚运会准备更多。”

约瑟林在2018年亚运会赢得50米和100米蝶泳金牌，他在百米蝶泳游出的51秒04还缔造了大会纪录。对于下个月的东运会，他最期待的是看自己可以游出怎样的成绩，希望到时可以在所有个人和接力项目赢得金牌。

像许多本地运动员一样，约瑟林印象最深刻的东运会记忆是2015年本地举行的第28届东运会。不只是全国人民为他加油的欢呼声让他难忘，当年他还赢得九个赛项的金牌，并缔造九个大会纪录。

约瑟林：选拔标准提高对泳坛是好事

国际泳联日前公布了巴黎奥运会游泳A标选拔标准，其中男子百米蝶泳的A标从东京奥运周期的51秒96提高至51秒67。约瑟林认为标准提高对整个泳坛来说是好事：“A标时间真的很快，但我认为这是好事，这代表游泳项目正在进步中，越来越快。这样可以让我更加专注，因为这个标准并不慢，虽然有点挑战性。

“但我不认为A标的提高对亚洲泳手来说是太有挑战性的，因为日本有很多泳手的成绩都很快，他们游出来的成绩都比A标还快。”

运动员的职业生涯中有许多起起落落，有站在巅峰的时刻，也有在谷底挣扎的时候。约瑟林经历过巅峰和低谷，但他不会因为外界恶意批评的声音影响自己，他觉得自己身上最大的优点是自己的思维模式。